我是廣告 請繼續往下閱讀

一則見義勇為的動人故事近日在中國網路瘋傳！湖南郴州嘉禾縣69歲村民曾凡林，今年4月當街出手制止一名男子對女子施暴時，竟遭暴徒狠咬下鼻子並當場吞入肚中，即便劇痛難忍，他仍死死按住嫌犯直到警方到場，事後傷口共縫了115針，目前仍在進行鼻部修復手術。這起英勇事蹟近日經中共中央政法委評選為2026年第二季度「全國見義勇為勇士」後，再度引發廣泛關注。事發於4月11日清晨，湖南郴州嘉禾縣普滿鄉曾家村一名上身赤裸、渾身紋身的年輕男子突然情緒失控，在村內見人就打、見門就踢。該名男子攔下一名騎機車經過的女子，雙手死死掐住她的脖子，女子當場面色青紫、命懸一線，男子甚至嗆聲：「誰靠近營救就打誰！」現場氣氛一度相當緊張。69歲的曾凡林見狀，二話不說立刻衝上前與暴徒搏鬥。混亂之中，失控的男子突然轉頭狠咬曾凡林的鼻子，硬生生撕下一大塊皮肉並直接吞入腹中，曾凡林事後回憶：「起初沒感覺到，後來別人說，你鼻子不見了。」他伸手一摸才驚覺鼻子幾乎完全缺失，劇痛與大量出血隨即接踵而至，「到醫院時，疼得快沒有意識了。」儘管如此，曾凡林在搏鬥過程中始終沒有鬆手，死死按住嫌犯，直到其他村民聞聲趕來協助，眾人合力將男子制服，警方隨後抵達現場依法拘捕。曾凡林的身世同樣令人動容。他自幼失怙成為孤兒，靠「吃百家飯」長大，成年後靠國家提供的免費教育完成學業。1990年代末他曾擔任村幹部2年，自2003年起持續擔任村里義務調解員逾20年，20年前也曾因協助抓捕竊賊獲得表彰，這次挺身而出並非他第一次見義勇為。談及當時毫不猶豫出手的原因，曾凡林只淡淡說了一句：「見死不救會被人笑話。」經檢查，曾凡林鼻頭與鼻翼大部分軟組織缺損，傷勢複雜、修復難度極高。郴州市第一人民醫院已為他擬定詳細治療方案，截至7月13日受訪時，他已完成2次手術，傷口共縫了115針，「之前被整個咬掉是平的，現在兩邊鼻翼已經做出來了」，完整康復周期預計需時半年。由於修復方式是將頭部其他部位皮膚移植至鼻子，需在額頭安裝皮膚擴張器以便取皮，該處會鼓起並伴隨疼痛，讓他一天僅能睡2到3小時。目前他每週固定回醫院輸液2次，相關醫療費用由當地政府部門協助支付。近日曾凡林獲中共中央政法委評選為2026年第二季度「全國見義勇為勇士」，消息曝光後感動大批網友。面對這項殊榮，曾凡林謙虛回應：「很激動，獲得這麼高的榮譽，這不過是一件很小的事，感謝大家的關心。」他也透露，即便年事已高、身體仍在復原中，仍希望能持續回饋社會：「一直想回報，即便老了，有能力也要發光發熱。」