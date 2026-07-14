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▲中鋼公司公布115年8月鋼鐵盤價每公噸全面下調新台幣800元。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司董事長黃建智說明該公司全面下調115年8月鋼鐵盤價的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司115年8月鋼鐵盤價每公噸全面下調新台幣800元。(圖／記者黃守作攝)

中鋼公司公布今(115)年8月鋼鐵盤價，每公噸全面下調新台幣800元，以因應國內流通行情隨亞洲鋼價走跌，終端需求低迷加劇買盤觀望氣氛，為順應行情並協助下游客戶爭取訂單，期產業上下游共同努力，因應短期鋼鐵市場調節週期。中鋼公司董事長黃建智表示，中東戰事再起波瀾，帶動國際原油價格看升，美國通膨風險增溫，聯準會對降息抱持審慎觀望，歐洲升息因應通膨壓力，資金成本墊高抑制製造業復甦量能，而中國大陸房市持續低迷，復甦力道有限，IMF略微下修，今(115)年全球經濟成長率0.1%，降至3.0%。至於我國經濟呈現K型復甦，傳統製造業與科技業表現分化，傳產持續面臨通縮壓力，整體經濟表現受惠高階科技供應鏈出口暢旺，帶動工業產值回升，行政院主計總處預估今年我國經濟成長率將高達9.64%。黃建智說，至於鋼鐵市場方面，中國大陸鋼材消費需求放緩，加上鐵礦砂港口庫存走高及供應過剩壓力，國際鐵礦砂價格於每公噸98至100美元區間震盪，冶金煤價格維持在240美元左右，煉鋼成本維持高位，而國際鋼價走勢分歧，美國熱軋鋼捲受關稅政策與內需支持，行情維持在每公噸1250美元以上，歐盟削減進口鋼材免稅額度，供給限縮拉動當地鋼價正向發展。黃建智指出，而亞洲進入傳統淡季需求疲軟，越南和發與河靜鋼廠相繼下調熱軋新盤價格，另外，受歐盟、日本等貿易保護措施衝擊，國際鋼鐵貿易失序風險加劇，針對國外鋼廠之鋼品以非理性低價擴大轉銷我國的行為，中鋼公司已持續密切關注，並加速貿易救濟措施，以維護國內鋼鐵產業健全發展。