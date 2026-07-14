我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷站內嚴格禁止飲食！他嘆：盲目規則

▲目前台灣各大捷運系統也都奉行禁止飲食的政策，但乘客隨身飲品打翻事件還是時有所聞。（圖／新北捷運）

捷運站禁止飲食有例外！告知站務員即可喝水

▲許多民眾認為，台灣捷運站能特別乾淨都是因為禁止飲食政策帶來的正面效應。（圖／記者嚴俊強攝）

台北捷運乾淨整潔程度世界聞名，全仰賴嚴謹的車站內、車廂禁止飲食規定，許多民眾不時目睹外籍人士飲食，也都會忍不住上前提醒。但近期就有網友直言這項規定「太盲目」，貼文也引發大批台灣人論戰，而多數人仍力挺「禁止飲食」規則繼續嚴格執行。台灣各大捷運系統皆禁止飲食，相關規定行之有年，但這種規則對於世界上的地鐵系統可以說是相當罕見，因此很常出現外籍人士在車上喝水被拍下，引發公審的事件。近期就有民眾在社群Threads上發文探討：「台灣的捷運上不能喝水真的很怪」，他也認為這項規定是在「自我感動」，是透過無聊規則帶來的安全感。貼文曝光後一部分網友也表示贊同，「需要規定才能維持乾淨真的超可悲的」、「車廂禁止喝水，但每天車廂都有飲料打翻，我反而覺得應該禁止攜帶有糖手搖飲」。但仍有數萬人堅守禁止飲食派，紛紛提出看法，「開放喝就會有人開始吵開放吃，到時候捷運就臭到不行」、「因為喝水就會開始有無糖綠茶、保溫瓶裡面喝什麼沒人知道，真的有需求的話跟站務講也都可以喝」。根據現行大眾捷運法第50條第1項第9款規定，捷運系統禁止飲食區內不得飲食，違者處新臺幣1,500元以上7,500元以下罰鍰。北捷禁止飲食區範圍為各車站閘門前之黃色標線以內，旅客進入本區內一律禁止飲食，連白開水、礦泉水通通都不行。台北捷運公司過去曾解釋過，台北捷運車廂、車站內禁止飲食的主要原因，是要「避免小動物造成線路損壞」，因為捷運系統仰賴大量自動化的設備，而且班次又多又緊密，害怕食物的碎屑引來蟲子或其他小動物破壞線路，干擾設備運作，若出狀況導致班次延遲，也會影響到大量通勤族。不過，這項嚴謹的規定也有著例外，北捷指出，如民眾因疾病、 身體不適等特殊狀況，需喝水、吃糖、吃藥時，可洽服務人員予以協助。