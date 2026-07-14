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天團SUPER JUNIOR成員崔始源近日來台長居工作，不只拍攝新劇，他還透露自己正在拍新廣告，同時他也不忘透過社群分享台灣美食，今（14）日他在Threads曬出台灣芒果照片，大讚「真心大力推薦」，貼文竟釣出前總統蔡英文親自以中、韓雙語留言歡迎，「崔議員，歡迎來到台灣。芒果好吃，就多吃一點。」崔始源今日稍早在社群發文，透露自己在台灣拍攝廣告，「沒錯，真的很熱，幸好是在室內拍攝。」接著分享自己發現了台灣芒果的美好，直呼：「我發現了台灣芒果，真心大力推薦！」簡單一句話展現對台灣水果的喜愛。貼文曝光後，甚至吸引蔡英文親自在留言區回覆：「崔議員，歡迎來到台灣。芒果好吃，就多吃一點。希望除了芒果，你也能感受到台灣人的熱情。祝福拍攝順利！」同時也附上韓文版本，吸引大批粉絲朝聖按讚。值得一提的是，崔始源多年來一直有「崔議員」的暱稱，起因是他多年前演出韓劇《各位國民》，在劇中飾演騙子去選議員；再加上他常參加聯合國兒童基金會等公益活動，而且平時形象超正派，以及二八分頭造型，因此總被網友、成員戲稱「崔議員」，並不是他本人要從政。