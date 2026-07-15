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2009年8月莫拉克風災重創台灣，造成681人死亡、18人失蹤，無數家庭因此破碎。災後，兒福聯盟隨即啟動「失依與喪親兒少陪伴服務」，17年來持續投入資源，深耕陪伴77位失依孩子走過陰霾。隨著時間推移，2026年9月，最後一位陪伴個案即將迎來正式結案。兒福聯盟將在7月31日至8月9日，於國立科學工藝博物館北館一樓大廳舉辦《如果雨不停：給勇者的生存攻略》展覽，同時攜手《NOWNEWS今日新聞》，在活動前率先推出《放心飛吧！八八風災失依兒少陪伴紀實》數位敘事專頁，記錄社工與個案的成長互動。《放心飛吧！八八風災失依兒少陪伴紀實》數位敘事專頁，記錄3位失依（父母雙亡）或喪親（父或母一方尚存）的個案。最小的「小吉」當年才3歲，住在高雄縣甲仙鄉小林村，八八風災當時因為父母吵架，他被送到山下而逃過一劫。儘管對小林村滅村的悲劇，都是從課本上了解，但劇變卻讓他有了不一樣的人生。被伯父收養後從小摩擦衝突不斷，幸好有兒盟社工當潤滑劑。如今小吉即將滿20歲，意味著兒盟陪伴服務，隨著他這位最後個案「畢業」即將告終。專頁中也記錄「小亭」與父親之間，難以割捨的父女之情。小亭父親江文祥當年在台東太麻里不幸殉職，小亭回憶父親生前參加她的畢業典禮，更不禁潸然淚下。她更吐露父親不在後隨母親生活而產生的變化，與旁人過度關心形成的壓力。這一切都有兒盟社工陪伴，幫助她度過難熬的青春期。兒福聯盟統計，17年來共陪伴77位兒少成年，累積1725次訪視、19.5萬公里訪視里程，相當於台灣環島171次、繞行地球4.88圈。兒盟南區社工處副處長黃英琪表示，兒盟從921地震到八八風災，在災變服務的專業堆疊，開始發展推動情緒教育與悲傷復原力。不只是災變的孩子需要陪伴跟學習情緒教育與悲傷復原力，如果可以從日常生活中做準備，孩子在未來遇到失落事件，能夠有自我照顧的方法跟資源，幫助自己穩定下來，長出因應突發事件中對應的韌性。而在敘事專頁之後，兒福聯盟透過實體展覽《如果雨不停：給勇者的生存攻略》，為沒經歷過「雨不停」的孩子，配備好必要的生存能力，學會面對未知的風雨。未來的某一天，你也可能遇見自己的風雨，學習找到繼續前進的力量。另外也規劃系列親子活動--靜下心來鬧一鬧，利用不同媒材、道具或引導方式，陪伴孩子學習調節情緒，讓身體和心情變得舒服。▲ 展覽名稱：《如果雨不停：給勇者的生存攻略》▲ 展覽日期：2026.07.31(五) - 2026.08.09(日)▲ 展覽時間：09:00-17:00（遇週一休息，週末開放至18:00）▲ 展覽地點：國立科學工藝博物館 北館一樓大廳（高雄市三民區安發里九如一路720號）▲ 觀展費用：完全免費