我是廣告 請繼續往下閱讀

落點分析參考：選熱門系還是選校？

二類門檻微降、一類組恐上調

分科測驗結束，補教業者得勝者今（14）日晚間舉辦總評記者會，得勝者文教機構升學顧問陳佑榮建議，考生趁現在對答案，及早預估。同時提供分數落點預估，並提醒今年從申請入學就出現選填志願集中現象，可以留意回流名額。陳佑榮表示，公布成績在8月3日到繳交志願截止8月8日，只有不到一週時間，因此 建議考生把握現在印象深刻時對答案，提早做準備。同時提醒填志願時留意，因為今年申請入學就出現，選填志願高度集中狀況，容易造成缺額，除了醫學系外，如成大電機系兩組名額合計有近40名，因此考生可以納入考量，擴充自己的志願候選名單。陳佑榮也提供分數預估參考，供考生選填志願比較。若從選校、選系角度來看，他以台大生物環境工程、師大電機，以及清大生醫工程與環境、中正電機乙組去年錄取分數相同（分別為242、240）。學生可以思考要填寫最近正夯的電機，還是去更好的學校，也可以多方徵詢師長、前輩意見。類似的案例，陳佑榮說，中字輩龍頭——中央電機系，分數則略低交大理學院的學士學位甲組，同樣是不錯的選擇，除可以跨領域雙學位外，大三大四也有出國交換的機會，考生選填志願時也要納入思考。在社會組部分，政大外交與台大歷史、日文、人類學系，採計科目都是國英歷地公且平均級分相近，必須預先思考志願的排序。去年分科測驗考上陽明醫學系的學生同學陳穎弘，今以過來人身份分享經驗，並參與解題。他說， 生物跟化學是醫牙系考生的基本科目，難度並沒有差太多；其餘差別是物理、數學。台大醫學今年不採計英文預估分數230。而自費醫學系估計持平267級分，而公費醫牙門檻，因為今年名額從114年30人減至12人，所以分數會與自費門檻接近預估上調至265級分。陳佑榮指出，各科難易度變動不一，但預估對頂尖同學影響不大；在二類組龍頭的台大電機，今年採計四科（英、數甲、物、化）分數預估跟往年相同仍是229分。不過，台大、成大、中字輩的錄取門檻預估略降2級分，分別預估為台大234、成大219、中興212。由於今年歷史、數乙題目較簡單，一類組科目可能上調分數。陳佑榮以台大法律（法學組）為例今年預估上調到290。