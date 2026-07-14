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近期颱風造成航班大亂，旅遊不便險新制理賠也引發爭議！有民眾因颱風因素滯留海外，投保的旅平險卻遭產險公司主張無預繳或退費證明，只能理賠每日交通與住宿理賠最高2000元。對此，金管會今（14）日表示，採行「實支實付」仍需以「單據」為主，相關條款已考量以交通費和住宿費作「定額給付」，但金管會已責成請產險公會依《保險法》規定，盡快研擬出統一且合理的理賠指導原則。產險公會在今年4月宣布新版「個人海外旅行不便保險參考條款」，自4月1日起投保新版個人海外旅行不便險定額型商品，一人投保張數2張為限、單一公司僅能承保1張。產險公會為協助會員公司核保管控需求，也建置個人海外旅行不便險定額型商品通報平台，同步在4月1日上線。新版條款在班機延誤保險的約定也更明確，無論是班機延誤或班機取消，都須有晚於4小時的事實，以及保險期間內以給付2次為限，另外在旅程取消保險與旅程更改保險也擴大保險範圍。給付限額部分，班機延誤保險一次式給付商品為6000元，累進式給付商品為1萬2000元，行李延誤保險最高6000元，行李損失保險6000元，旅行文件損失保險3000元。不過，引發爭議主要在於「旅程更改保險（實支實付）」條款內容指出，所增加的交通或住宿費用，以實際支出金額扣除可由旅館業者、交通工具業者、旅行社或其他提供旅行、住宿業者處獲得的退款或非貨幣形式償還的等值金額計算，且最高給付金額以原預定之交通或每日住宿費用各增加20％，若無原預繳費用或退款相關證明，則以每日交通及住宿費用合計2000元為限。金管會保險局今日也說明，所謂「海外旅遊不便險」，若採「實支實付」的話，基本上是「損害填補」概念，在「更改旅程保險」的部分，主要賠償旅客在海外旅行期間因戰爭、暴動及天災，必須更改預定旅程，而所增加的交通或住宿費用，即依實際支出金額扣除旅館業者、交通業者退款，最高給付金額是以原預定的交通或每日住宿費用各增加20%為上限，但若沒有辦法取得原預繳費用或退款相關證明，就用每日交通及住宿費用合計賠付2000元。保險局強調，這條款約定，主要是考量這個海外旅行期間內發生的事故，旅程更改的住宿及交通費比原預定增加的實際損失，予以理賠，並有最高給付上限，對於無法提供單據這部分，只能採「定額給付」理賠。當然，保險局也已經責成產險公會，應該依照《保險法》第54條第2項規定：「保險契約之解釋，應探求契約當事人之真意，不得拘泥於所用之文字；如有疑義時，以作有利於被保險人之解釋為原則。」對於因天災導致超出原定旅行期間的交通、住宿等費用，如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則，保險局也已請產險公會做出統一理賠原則，提供各保險公司遵循。