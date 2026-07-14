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俄烏戰爭讓全球重視無人機產業發展，去除中國的非紅供應鏈更是被美國等國重視，台灣近年來已有部分無人機銷往東歐國家，如今訂單已有擴張趨勢。彭博披露，沙烏地阿拉伯上個月向台灣採購4720萬美元（約15億元新台幣）無人機，創下紀錄，且是單月向台灣採購無人機的最高金額。根據彭博報導，沙烏地阿拉伯上個月向台灣採購了創紀錄的4,720萬美元（約新台幣 15.3 億元）無人機。這一跡象表明，台灣新興的無人飛行載具（UAV）產業，正對國際買家展現出越來越大的吸引力。根據財政部數據，沙烏地阿拉伯採購金額創下了自 2023 年 6 月有紀錄以來，單一國家單月的最高採購無人機紀錄。先前捷克一直是台灣無人機的主要買家。目前尚不清楚沙烏地阿拉伯計畫如何使用這批無人機。這批無人機的平均重量介於 7 至 15 公斤（約 15.4 至 33.1 磅）之間。這一重量的無人機可能用於工業或軍事用途。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，這批無人機極有可能是用於偵察與情監偵任務。