皮克敏手遊《Pikmin Bloom》7月除了一連串常規任務外，也與英國的「HYPER JAPAN」活動合作，在7月16日至7月31日舉辦官方 Party Walk，台灣玩家就算人不在英國，也能透過連結、QR Code 加入，只要參與就送活動限定明信片。
🟡《Pikmin Bloom》官方Party Walk
📌HYPER JAPAN Walk
■活動期間：台灣時間2026年7月16日07:30至2026年7月31日06:30
■獎勵：活動限定明信片
■參與連結
《Pikmin Bloom》官方說明，「HYPER JAPAN」是一個在英國舉辦、慶祝日本文化的節日。遊客可以盡情享受各種日本美食、購物、體驗傳統文化、遊覽觀光、欣賞動漫、漫畫、玩遊戲、觀賞現場表演等。每年活動都會聚集來自英國及其他地區的參展商、表演者和遊客，共同分享和體驗日本文化的精髓。
此次「HYPER JAPAN」，任天堂將在現場設立《Pikmin Bloom》專屬攤位，玩家如果前往探索特殊地點，向下滑動後可獲得一株金色花苗，並培育出紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏。
🟡HYPER JAPAN
日期： 2026年7月24日12:00至2026年7月26日17:00（BST）
地點：倫敦奧林匹亞展覽中心（大廳）
🟡《Pikmin Bloom》Party Walk是什麼？
Party Walk 是一項能讓皮克敏玩家舉辦活動的功能，舉辦活動的玩家成為主辦人，與眾多玩家一起散步，每人最多可以參與3場，雖然一般的 Party Walk 並沒有任何獎勵，但玩家仍可透過 Party Walk 在網路上結交「皮友」，有機會能打到更多蘑菇。
有獎勵的官方 Party Walk 則是不定期舉辦，通常會隨《Pikmin Bloom》的實體活動一同推出，Party Walk 活動開始後即無法取消。
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📌HYPER JAPAN Walk
■活動期間：台灣時間2026年7月16日07:30至2026年7月31日06:30
■獎勵：活動限定明信片
■參與連結
此次「HYPER JAPAN」，任天堂將在現場設立《Pikmin Bloom》專屬攤位，玩家如果前往探索特殊地點，向下滑動後可獲得一株金色花苗，並培育出紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏。
🟡HYPER JAPAN
日期： 2026年7月24日12:00至2026年7月26日17:00（BST）
地點：倫敦奧林匹亞展覽中心（大廳）
🟡《Pikmin Bloom》Party Walk是什麼？
Party Walk 是一項能讓皮克敏玩家舉辦活動的功能，舉辦活動的玩家成為主辦人，與眾多玩家一起散步，每人最多可以參與3場，雖然一般的 Party Walk 並沒有任何獎勵，但玩家仍可透過 Party Walk 在網路上結交「皮友」，有機會能打到更多蘑菇。
有獎勵的官方 Party Walk 則是不定期舉辦，通常會隨《Pikmin Bloom》的實體活動一同推出，Party Walk 活動開始後即無法取消。