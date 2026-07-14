另外也有球迷提出陰謀論，表示就數據上，西班牙獲得有利判決比法國多出45%，派出爭議頗多的巴頓擔任主審，「就是為了阻止姆巴佩在決賽中對決梅西的最後手段？」

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「看看交給他的這場比賽……毫無疑問絕對會引發爭議。」

在VAR判決上，西班牙獲得有利判決平均比法國多出45%。難道這是為了阻止姆巴佩在決賽中對決梅西的最後手段？」

2026年美加墨世界盃4強賽法國對陣西班牙，確定將由曾在本屆賽會引發「換襪風波」、「摀嘴紅牌」的薩爾瓦多籍裁判伊萬·巴頓（Iván Barton）擔任主審，在足壇引發軒然大波，多國媒體都報導此事，引發球迷議論，「本屆賽會最爛裁判，竟然被任命為4強賽主審」，「這實在太可悲」，35歲薩爾瓦多籍裁判巴頓過往被稱作發牌大師，在280場正式比賽中，送出送出1442張黃牌、68張直接紅牌。除此之外，巴頓本屆賽會也因2起爭議事件引發討論。首次是小組賽階段日本對陣瑞典，比賽中他強制要求日本中場球員中村敬斗暫時離場更換球襪。日本隊在少打一人情況下受到影響，導致被對手追平比分，當時便引發極大的爭議，被日媒稱作「換襪風波」。此外，他也曾於小組賽D組土耳其對決巴拉圭比賽中，對「摀嘴」的阿爾米隆（Miguel Almirón）警告，並在VAR裁判阿爾馬里（Khamis Mohammed Al Marri）提示，在觀看重播審視後，直接出示紅牌，將阿爾米隆驅逐出場。由於巴頓已有許多引發討論的判決紀錄，外界對他在這場關鍵的四強大戰中執法，紛紛投以懷疑目光。宏都拉斯《新聞報》（La Prensa）在報導中直言：此外，國外球迷也提出質疑：「FIFA任命伊萬·巴頓擔任法國對西班牙的主審。他在過去6場比賽中就發出4張紅牌。該網站暗示，考量到本屆賽事中阿根廷屢屢獲得有利判決的背景，此時起用這位「爭議主審」，或許是為了阻止阿根廷奪冠的最大勁敵——法國隊晉級決賽。國際足球數據網站「Archivo VAR」同樣對這項提示提出嚴厲批評：「伊萬·巴頓被指定執法西班牙對法國的賽事。這位薩爾瓦多籍裁判儘管在世界盃中展現出的執法水準極其低落，卻還是得到執法一場準決賽的『獎賞』。」值得注意的是，儘管巴頓在媒體、球迷間風評頗差，但他在業界卻以關鍵判罰中手腕堅定、執法果斷而聞名，國際執法履歷包括2020年東京奧運和2022年卡達世界盃等頂級大賽，是世界足壇頗具名氣的裁判之一。