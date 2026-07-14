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現金流與業務結構不同 三星無迫切籌資需求

韓國記憶體巨頭SK海力士日前在美股上市後，股價劇烈震盪。市場有傳言稱韓國三星電子（Samsung Electronics）也在評估赴美發行美國存託憑證（ADR），對此，三星電子今（14）日正式否認。根據《韓聯社》報導，三星電子相關負責人今日在接受媒體針對「是否正研議赴美上市ADR」的詢問時，明確回答「內部完全沒有這項計畫，亦不曾進行過相關評估」。此前，《彭博》引述多名匿名知情人士消息，聲稱三星電子近期正與多家跨國投資銀行及金融機構進行初步協商，重新評估赴美發行ADR的可行性。報導指出，由於競爭對手SK海力士成功在美國那斯達克掛牌上市ADR，可能促使三星電子重啟延宕多年的赴美籌資計畫。不過，三星電子內部高層今日正面回應，強調將三星與SK海力士綁在一起看是不切實際的，「兩家公司的實際情況截然不同」。韓國業界分析師指出，市場將SK海力士的動作與三星電子掛鉤確實稍顯牽強。有專家認為，三星電子與SK海力士在現金流狀況以及整體的業務結構上存在著本質上的差異。SK海力士高度依賴高頻寬記憶體（HBM）的市場，在當下面臨龐大的資本支出壓力，赴美發行ADR具有分散籌資管道、提升國際曝光度與引入美資的實質戰略意義。而三星電子業務橫跨晶圓代工、記憶體、智慧手機及消費性電子產品，整體資產與現金流相較於單一記憶體大廠更為穩健，目前並沒有急迫開闢海外融資管道的壓力。