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百萬YouTuber蔡阿嘎老婆二伯的親子品牌HAHABABY，近日捲入抄襲風波，多名網友比對後指出，品牌至少有10款以上服飾與日本品牌商品高度相似，為此MARKEY'S、SOU・SOU發聲回應蒐證中，niko and…也接著開槍，透露品牌已經收到網友製作對比圖，目前正在釐清是否有抄襲事實中。HAHABABY爭議最大的商品之一，為一款牛仔拼接長褲，被認為和日牌niko and…拼接牛仔長褲的設計雷同，面對大量網友檢舉，品牌回應案件已交由部門調查，正在確認事實並評估處理方式，若確認侵權，不排除採取法律行動。先前另一日本品牌MARKEY'S也證實已收到相關比對資料，目前正進一步確認商品是否涉及抄襲；而SOU・SOU官方也回應，透露過去四年一直有收到網友寄對比資料，證實官方早就在觀眾品牌被抄襲一事。