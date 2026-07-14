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想像自己是卡達人

盧比歐之前才重申向船隻收取通行費不可接受

美國總統川普13日宣布，將重啟在荷姆茲海峽封鎖伊朗船隻，並對經由海峽運送的貨物收取20％過路費，作為美方保障航行安全的補償。對此，英國政府今日重申，強調荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）應在「免收通行費或任何費用」的情況下重新開放。英媒《天空新聞》更直批川普收取通行費的做法恐會適得其反，狠酸是「愛麗絲夢遊仙境式的外交」。根據《CNN》報導，英國唐寧街首相府發言人今天被問及川普揚言要在荷姆茲海峽收取通行費一事時向記者表示，「這項提案的具體細節應由美國方面來闡明。我們一向主張，荷姆茲海峽應根據國際法重新開放，且不應加收任何可能破壞全球貿易的通行費或費用」。《天空新聞》報導更直言，川普要在荷姆茲海峽收取通行費，可能是這一波伊朗戰爭中「最令人費解和最適得其反」的政策，因為這等於給伊朗政府提供收費的合法背書。而荷姆茲海峽遠離華盛頓千里之外，自古至今從未被美國控制過。想像自己是卡達人，透過海峽出口液化天然氣一直是國家的重要經濟命脈。而在這次伊朗戰爭中，由於卡達境內擁有當地最大的美軍基地，卡達多次成為伊朗飛彈攻擊的目標，液化天然氣的生產設施也因而受損。卡達的經濟受到重創，現在，為了恢復到戰爭爆發前的狀態，卡達還必須向美國支付20％的通行費，然後繼續容忍境內的美軍基地，而卡達從頭到尾都並不贊成美國對伊朗動武。《天空新聞》狠酸，若認為卡達會因為美國的「保護」而感激的話，無疑是「愛麗絲夢遊仙境式的外交」。《天空新聞》指出，美國國務卿盧比歐之前多次重申，向通行荷姆茲海峽的船隻收費是不可接受的，如今川普的立場顯然會讓盧比歐陷入尷尬。美國外交官早就知道伊朗會把荷姆茲海峽武器化，但令他們感到困惑的是，當這種情況真正發生時，白宮似乎感到驚訝，美國總統似乎只是隨心所欲地制定政策。 所以，當人們在問中東是否將再次全面開戰時，這個問題的答案也可能只是在一個人的一時衝動下所決定，「那真是一幅令人不安的畫面」。