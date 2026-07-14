西班牙球星亞馬爾（Lamine Yamal）的21歲網紅女友伊內絲（Ines Garcia）近期也爆紅，她因世界盃開打前，上傳一張抱著半裸亞馬爾的床照引發關注，球迷紛紛稱讚，「美得不像話了」、「實在太可愛」、「是在床上拍的嗎？」

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「大家第一次看到我們在一起，是在希臘那時候，但我們更早以前就認識了，或許比大家想得多幾個月吧！我們花了不少時間相處，第一次見面前也聊了很多。」

2026年美加墨世界盃，西班牙即將迎戰法國，爭奪第一張決賽門票，伊內絲是西班牙的知名網紅，在社群平台上擁有超高人氣，TikTok粉絲超過130萬人，在與亞馬爾傳出戀情後，Instagram也衝破104萬人追蹤。本屆賽事中，她親赴現場觀看西班牙比賽。除了曬出展現結實蠻腰自拍照外，圖輯中藏著一張與赤裸亞馬爾在床上的雙人合照，引發外界關注。伊內絲也曾經在受訪時透露與亞馬爾認識過程，其實相當簡單，就是網路認識、聊天、熟悉彼此，只是他們認識的時間比外界想像更久，「我也很想訴說一個瘋狂的故事，例如我在機場跟他撞上，文件掉了一地、他幫我撿起來之類的。」「但其實根本不是這樣。」伊內絲笑說，兩人就是在社群上追蹤、進而認識彼此，西班牙上一座冠軍已經要追溯至2010年，明天凌晨3點她們就將遇上連續2屆闖進決賽的法國，屆時將面臨一場硬仗，亞馬爾則受到傷勢影響，本屆賽會至今只踢進1球，但有了伊內絲愛的加持，亞馬爾也被Opta等多方數據分析媒體，認為是隨時有可能大爆發的黑馬球員。