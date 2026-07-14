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美股週二（14日）開盤前迎來好消息，6月消費者物價指數（CPI）年增3.5％、月減0.4％；核心CPI年增2.6％，月增持平，全數低於預期，顯示通膨降溫。然而另一方面，IBM發布第二季初步業績不如預期，股價開盤暴跌超過23％，拖累道瓊工業指數漲幅。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲57.90點或0.11％；標普500指數上漲22.45點或0.30％；那斯達克指數上漲154.303點或0.60％；費城半導體指數上漲357.09點或2.89％。焦點個股方面，台積電ADR股價上漲0.04％、輝達上漲0.79％，記憶體類股反攻，美光上漲4.58％、SanDisk上漲6.77％，SpaceX股價上漲1.62％。根據《CNBC》報導，美國勞工統計局14日公布的最新6月CPI優於預期，市場對聯準會（Fed）今年升息的預期有所下降，激勵美股上漲。不過，油價隨著伊朗戰事再起而上漲，加上IBM的暴跌，成為了制約投資人樂觀情緒的因素。6月CPI數據出爐後，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯準會在7月升息的機率從前一天的42％降至17％。然而，多數交易員們仍然預期聯準會將在9月升息，押注目標利率屆時將上調0.25～0.5個百分點的可能性高達63％。Regan Capital投資長魏南德（Skyler Weinand）表示，「優於預期的CPI數據表明，由伊朗戰爭引發的通膨升溫正在消退，但這可能只是暫時的緩解，因為中東局勢在近日再度升級。雖然通膨降溫可能讓聯準會維持利率不變，並降低了升息的機率，但必須提醒投資人，新主席華許（Kevin Warsh）在迄今為止的短暫任期內，所發出的每一次訊息幾乎都偏鷹」魏南德補充指出，「華許正尋求控制住消費者物價，而聯準會擁有的最佳工具就是調升利率」。IBM公佈的第二季初步業績低於預期，股價應聲暴跌23％。IBM將此歸咎於企業對於軟體相關基礎設施需求的疲軟，因為大多資金支出都轉向記憶體晶片、伺服器等硬體採購。