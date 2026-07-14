大樂透第115000070期今（14）日晚間開獎，頭獎高達6.6億。根據台彩公司晚間10時公布派彩結果顯示，本期頭獎未開出，邁入連續19期槓龜，下期7月17日預估銷售2.6~2.8億元，頭獎將衝上7億元，為第五屆最高頭獎總獎金。
另外，7月14日大樂透加開之6組100萬獎項開出情形：6組中開出0組，總中獎注數為0注，本期尚有6組100萬獎項未開出，將於次期(7月17日)繼續加開。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
🟡7月14日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：10、25、34、36、45、46，特別號07。
49樂合彩：10、25、34、36、45、46。
今彩539：01、06、13、15、37。
39樂合彩：01、06、13、15、37。
3星彩：3、9、1。
4星彩：6、1、5、6。
7/14大樂透端午加碼獎號：促銷獎項開獎結果
第001組：01、11、16、23、35、41
第002組：01、04、23、24、30、49
第003組：02、19、23、32、41、45
第004組：03、05、08、32、33、41
第005組：01、03、08、15、18、34
第006組：02、10、16、20、26、45
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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大樂透獎號：10、25、34、36、45、46，特別號07。
49樂合彩：10、25、34、36、45、46。
今彩539：01、06、13、15、37。
39樂合彩：01、06、13、15、37。
3星彩：3、9、1。
4星彩：6、1、5、6。
7/14大樂透端午加碼獎號：促銷獎項開獎結果
第001組：01、11、16、23、35、41
第002組：01、04、23、24、30、49
第003組：02、19、23、32、41、45
第004組：03、05、08、32、33、41
第005組：01、03、08、15、18、34
第006組：02、10、16、20、26、45
※派彩結果以台彩官網資料為主。