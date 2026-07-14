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「歷史的轉折點」 華許宣示捍衛物價穩定

大力讚揚AI投資：未來的生產力狂潮將抑制通膨

美國聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh），14日在國會發表談話。華許強調，聯準會的首要任務是「引導貨幣政策走上正確道路」，並誓言徹底戰勝過去五年來一直困擾美國經濟的通膨惡夢。根據《CNBC》報導，華許本週將分別出席國會兩院的聽證會，週二率先前往眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）作證，週三則將移師參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）。在曝光的證詞中，華許不僅延續了近期對通膨的強硬「鷹派」立場，同時也對美國經濟的韌性大加讚賞，並特別點名AI企業投資將成為推動經濟的重要引擎。作為聯準會新一任掌舵者，華許在證詞中展現出強烈的歷史使命感，「今天，我們正處於歷史的轉折點上。迎接這個時刻，是我們所有人的責任。聯準會的首要目標，就是把貨幣政策做正確，或者盡可能地接近正確。這是我們清晰且持之以恆的目標，也是我們領航的北極星。如果我們把政策做對了，而我們必定會做到，過去五年來的通膨飆升將成為歷史」。這場聽證會是華許上任後的國會首秀。根據美國法律規定，聯準會主席每年必須兩度前往國會提交貨幣政策報告並接受議員質詢。華許談話的調性與前任主席鮑爾（Jerome Powell）相似，華許在證詞中直言，持續高漲的物價「給美國家庭和企業帶來了沉重負擔」，尤其是地緣政治緊張引發的最新一波能源價格飆升，讓各行各業面臨全面性成本上漲。然而，華許強調，儘管物價波動在當前動盪的世界中不可避免，但長期的底層通膨很大程度上仍由貨幣政策決定。他表示，「決策委員會對於持續高通膨的容忍度為零。我們擁有恢復物價穩定的堅定承諾」。在談到總體經濟狀況時，華許指出，儘管近期國際局勢動盪，美國經濟仍展現出韌性，正以「穩健的步伐擴展」。他強調，當前經濟中「最令人矚目的特徵」正是企業投資，而這背後的推動力則是AI。「企業投資的步伐顯然正在加速。這在很大程度上反映了資料中心的建設，以及對填滿這些數據中心所需的AI相關設備與軟體的巨大需求。我們雖然還無法確定經濟能從AI的全面建設中獲益多少，但不可避免的是，現在被稱為『AI投資』的東西，很快就會被簡稱為『投資』」。華許此前曾大膽預測，AI引發的生產力狂潮最終將證明具有「反通膨（disinflationary）」的效果，即透過提高效率來抑制物價上漲。不過，這項觀點目前在經濟學界以及聯準會內部其他政策制定者之間，仍存在不小的爭議。除了貨幣政策，華許也在證詞中進一步闡述了他為聯準會量身打造的制度改革。他已成立五個專責任務小組，對聯準會的運作進行全面性大體檢，審視項目涵蓋政策溝通、技術升級、資產負債表管理、採用經濟數據的品質，以及解讀通膨的方法。華許指出，這些舉措標誌著「聯準會的新篇章」，也是他去年接受專訪時所承諾的「體制變革」的延伸。華許在最後更感性表示，「能夠回到聯準會，並與這麼多我有幸稱之為同事的才華橫溢、盡忠職守的人員再度共事，是我的榮幸」。