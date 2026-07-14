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美國總統川普（Donald Trump）最新表示，決定取消20％的荷姆茲海峽通行費，改由海灣各國對美國進行貿易與投資協議代替。川普14日在個人社群媒體Truth Social發文表示，「多虧美國軍隊無比強大的力量，石油正以前所未有的速度源源不絕地流出。在此特別向國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）以及美國中央司令部司令庫柏海軍上將（Admiral Brad Cooper）致敬！」川普接著說，「正因為他們，以及這支世界上最強大軍隊的所有成員，荷姆茲海峽已對除了伊朗以外的所有船隻開放，而這完全是因為伊朗撒謊、暴力且惡毒的領導層，正將他們帶向徹底毀滅的道路。因此，我們將實施全面封鎖，但僅限於進出伊朗港口的船隻，或載有任何與伊朗貨物相關的船隻」。川普表示，「基於與中東領導人富有成效的會談，我決定取消20％的美國補償費（United States Reimbursement Fee），改由海灣各國對美國進行貿易與投資協議。這些投資規模將是巨大的，但與此同時，對他們自己以及他們的未來也將是非常有利的」。川普強調，「眾所周知，我們目前擁有歷史上任何國家最大規模的美元投資，但這些全新的投資將使這個數字再度飆升。我們將看到工廠、廠房和設備以歷史性的規模湧入美國，這將額外創造出數百萬個高薪的美國工作崗位」！川普最後喊話美國又贏了，「最重要的是，伊朗絕不會擁有核武！」