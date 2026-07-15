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美加墨世界盃四強準決賽，奪冠熱門法國隊以0：2不敵西班牙，無緣決賽。賽後，向來言辭犀利的法國知名足球評論員丹尼爾·里奧洛（Daniel Riolo）對國家隊的表現展開猛烈抨擊。他盛讚西班牙踢出了史上最頂級的集體足球，同時酸法國隊過去被捧得太高，陣中新星奧利塞（Michael Olise）在這場大賽中被守到「連廚房都進不去」。本場比賽西班牙在達拉斯體育場展現了令人信服的實力。上半場中段，法國左後衛迪涅（Lucas Digne）在解圍時魯莽撞倒亞馬爾（Lamine Yamal）送出點球，奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）冷靜罰入死角幫助西班牙首開紀錄。下半場，波羅（Pedro Porro）與奧爾莫（Dani Olmo）打出精妙撞牆配合後推射破網，將比分鎖定在2：0。里奧洛對西班牙的表現給予了極高的評價：「先不說西班牙本屆世界盃的整體表現，單就今晚這這一場，我已經想不起來還有哪支球隊——無論俱樂部還是國家隊——能踢出比這更精彩的比賽。」他對比了西班牙歷史上的黃金一代：「2012年的西班牙偏重防守，2010年主打控球，2008年也很驚艷，但今晚他們面對的是奪冠熱門、面對的是本屆賽事最好的球員。他們在場上彷彿有4個亞馬爾，而我們卻只有1個。這是我見過最頂級的國家隊表現之一。」相較於對西班牙的讚美，里奧洛對法國隊的表現則毫不留情。他指出，法國隊整場比賽幾乎無法撕破西班牙極度嚴密的防守體系，下半場也未能組織起有效的反撲。里奧洛更將矛頭直指賽前備受期待的法國新星奧利塞，辛辣地諷刺道：「我們曾把奧利塞捧到席丹（Zinedine Zidane）和普拉蒂尼（Michel Platini）的高度，可他今天連廚房都進不去。今天，法國足球和法國隊結結實實地挨了一記響亮的耳光。」隨著法國隊遺憾止步四強，這支賽前被外界寄予厚望的豪華之師只能抱憾出局，而西班牙則帶著僅失1球的鋼鐵防線，高歌挺進周日的終極決賽。