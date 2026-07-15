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黃大煒6月2日因心肌梗塞在夏威夷病逝，死訊由黃大煒的大姊發布，沒想到這讓與黃大煒相戀31年的女友Vicky不滿，雙方隔空開戰，今Vicky遭爆料，在和黃大煒交往的期間，其實還有第三人，也就是黃大煒的音樂夥伴POLO WL（保羅王劉）與他們同住，黃大煒名曲無數，財務卻都掌握在Vicky手中，一生都是租屋族，甚至離世後還留下欠債。根據《鏡週刊》報導，黃大煒在世間，與Vicky分別住在樓下樓上，即便是情侶仍保有私人空間，反而Vicky和音樂夥伴POLO同住長達14年，而每次聚會一定都是三人同行，不免引來猜想。去年底Vicky和黃大煒一起回香港，卻和黃大煒家人起爭執，聚會不歡而散，Vicky更在未與黃大煒商量的狀況下，試圖更改他的版稅帳戶，讓黃大煒心死，據悉他和大姊去夏威夷時，只帶了一個行李箱和1個月的心臟藥，可謂是淨身出戶。黃大煒生前的財產，幾乎都交給Vicky打理，先前Vicky曾向圈內好友借錢，以手上的人民幣卡在中國為由，借了200萬元，但每次只要友人登門要錢，Vicky都沒給好臉色，對外欠了多少錢，至今仍是個謎。不過關於和POLO的關係，Vicky駁斥，「太離譜了！POLO是我們的音樂夥伴，和David（黃大煒）家還是世交。」並表示和POLO之間光明正大，如果黃大煒泉下有知，一定會非常生氣。