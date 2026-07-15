氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，未來一周台灣持續受偏南風及南方水氣影響，南部不定時有局部短暫降雨，各地午後則容易出現旺盛對流，山區降雨後還可能擴及部分平地，一路持續到下周二（21日），須留意雷擊、強陣風及瞬間強降雨。由於太平洋高壓勢力偏弱，降雨空檔各地仍維持高溫炎熱型態，北、中、南及東部高溫普遍可達36至37度，民眾外出務必做好防曬並慎防中暑。
各地持續炎熱！高溫飆37度 南部局部有雨
氣象專家吳德榮指出，昨（14）日各地高溫普遍來到36至37度。今（15）日清晨觀測資料顯示，台南、高雄及屏東已有局部短暫降雨，截至上午4時52分，各地平地最低溫約23至25度。今日氣溫方面，北部24至36度、中部24至37度、南部25至37度、東部23至37度，各地仍是高溫炎熱的天氣型態。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，未來幾天南海及菲律賓東方海面都有熱帶雲簇活動，但整體發展條件並不理想，短時間內不利進一步增強。不過，南海一帶的擾動仍持續維持台灣附近偏南風環境，並帶來較多水氣，使大氣維持不穩定。
午後強對流連續報到一周！慎防雷擊、強降雨
最新模式指出，今日至下周二 （15日至21日）期間，低層吹偏南風，加上南方海面水氣充沛，南部偶有局部短暫降雨；另一方面，由於太平洋高壓勢力偏弱，午後容易在山區發展旺盛對流，並逐漸擴展至部分平地，可能伴隨雷擊、強陣風及瞬間強降雨等劇烈天氣，民眾應提高警覺。
下周三至周五（21日至24日）低層偏南風逐漸減弱，南方水氣也會略為減少，雖然太平洋高壓仍偏弱，但午後對流主要集中在山區，僅有少部分鄰近平地可能受到影響。在降雨發生前，各地仍維持悶熱高溫，外出應做好防曬措施並適時補充水分，以防中暑。
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氣象專家吳德榮指出，昨（14）日各地高溫普遍來到36至37度。今（15）日清晨觀測資料顯示，台南、高雄及屏東已有局部短暫降雨，截至上午4時52分，各地平地最低溫約23至25度。今日氣溫方面，北部24至36度、中部24至37度、南部25至37度、東部23至37度，各地仍是高溫炎熱的天氣型態。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，未來幾天南海及菲律賓東方海面都有熱帶雲簇活動，但整體發展條件並不理想，短時間內不利進一步增強。不過，南海一帶的擾動仍持續維持台灣附近偏南風環境，並帶來較多水氣，使大氣維持不穩定。
最新模式指出，今日至下周二 （15日至21日）期間，低層吹偏南風，加上南方海面水氣充沛，南部偶有局部短暫降雨；另一方面，由於太平洋高壓勢力偏弱，午後容易在山區發展旺盛對流，並逐漸擴展至部分平地，可能伴隨雷擊、強陣風及瞬間強降雨等劇烈天氣，民眾應提高警覺。
下周三至周五（21日至24日）低層偏南風逐漸減弱，南方水氣也會略為減少，雖然太平洋高壓仍偏弱，但午後對流主要集中在山區，僅有少部分鄰近平地可能受到影響。在降雨發生前，各地仍維持悶熱高溫，外出應做好防曬措施並適時補充水分，以防中暑。