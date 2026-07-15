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▲小S曬出大S（如圖）生前舊照，並透露她在自己微信暱稱是「BOXER」。（圖／翻攝自小S 徐熙娣FB）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（15）日的娛樂新聞搶先看，郭台銘上月底被爆料和女球友互動曖昧，妻子曾馨瑩沉寂多天後，在13日首發聲為桌球少女李任悅加油，對此律師李怡貞發文指出曾馨瑩貼文的重點；小S昨日曬出一張大S舊照，透露她在自己微信名稱是「BOXER」的原因；孫鵬昨日出席節目《網紅與善的距離》當評審，表示勸兒子孫安佐轉幕後，並哽咽護愛妻狄鶯，「她不是傻子、她有自己的想法。」75歲鴻海集團創辦人郭台銘，在上月底被爆料和51歲的謝姓女球友Annie互動曖昧，妻子曾馨瑩在沉寂多天後，於13日首度發聲，在IG替桌球少女李任悅加油打氣，「有些委屈，無法一句句向所有人解釋。」不料一席話卻被外界解讀是在對郭台銘緋聞發聲。但對此，律師李怡貞發文表示自己不覺得曾馨瑩是在對緋聞發聲，認為其實曾馨瑩一直都清楚嫁給郭台銘的代價，指出「我們一起加油」這6字才是整篇貼文重點。女星小S（徐熙娣）在去年2月痛失姊姊大S（徐熙媛）後，曾一度悲痛到走不出來，直到近期才復工回歸主持棒。而昨日她在FB曬出一張大S舊照回憶姊姊，透露自己給大S微信取的名稱是「BOXER」，原因是曾請一位很厲害拳王在家裡吃飯，大S拜託對方教自己後，馬上就學會基本招，還叫姐妹們排隊狂毆她肚子，這段回憶也讓小S至今回想仍覺得哭笑不得。藝人孫鵬昨日出席伍宗德製作的節目《網紅與善的距離》當評審，由於該集主題的「超時空快遞」跟家庭有關，孫鵬受訪時也不免講到孫安佐因自製火槍，而遭逮捕的事情。他透露自己勸兒子轉幕後，孫安佐也妥協表示不再當網紅。除此之外，孫鵬還在現場哽咽護妻表示：「她不是傻子、她有自己的想法。」