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儘管美國總統川普（Donald Trump）最新宣布，取消20％的荷姆茲海峽通行費，改由海灣各國對美貿易與投資協議代替，但中東緊張局勢尚未趨緩，美國中央司令部（CENTCOM）14日表示，美軍已於美東時間當天下午4點（台灣時間15日凌晨4點），恢復對伊朗的海上封鎖，不只如此，美軍還在同一天展開對伊朗的新一輪空襲，也是伊朗連續第4晚遭受軍事打擊。據美國中央司令部說法，已重新對往返伊朗港口、沿海地區的船隻，實施海上封鎖，當前有超過20艘美國軍艦、數百架軍用飛機，正在中東地區執行任務，強調美軍保持高度警惕，隨時準備投入戰鬥；至於針對伊朗的新一輪空襲，目標仍是削弱伊朗攻擊荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）商船的能力。伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）抨擊，美國之舉破壞了先前的暫時停火協議，《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》某種程度上已經取消。加里巴巴迪並警告，如果美國認為透過軍事打擊和封鎖，就能逼迫伊朗就範、要求展開談判，那就是大錯特錯，威脅伊朗的反擊將會使美國感到後悔。