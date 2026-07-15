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▲西班牙此役不僅贏得漂亮，更展現了恐怖的統治力。他們已在各項賽事締造連續37場不敗的驚人紀錄。（圖／翻攝自Selección Española Masculina de Fútbol X）

▲在28勝9平的不敗期間，西班牙進攻端狂轟94球（場均2.54球），創造154次得分良機，每7.2次射門即可轉化為1個進球。（圖／翻攝自Selección Española Masculina de Fútbol X）

2026年世界盃四強賽落幕，西班牙「鬥牛士軍團」以2：0完勝奪冠熱門法國隊，成功搶下決賽門票，也延續了國際賽37場不敗的神話。這場精彩的勝利不僅讓西班牙舉國歡騰，更引發跨界體壇傳奇的熱烈迴響，網壇傳奇巨星納達爾（Rafael Nadal）與籃壇名宿蓋索（Pau Gasol）皆在第一時間發文為國家隊喝采。西班牙晉級後，體壇眾多重量級名宿紛紛透過社群媒體表達祝賀與驚嘆，網壇傳奇納達爾： 興奮發文表示：「挺進世界盃決賽！恭喜西班牙隊！」NBA湖人隊名宿蓋索（Pau Gasol）激動地寫道：「進決賽啦！全隊打了一場精彩絕倫的比賽！為你們感到驕傲！」英格蘭足球名宿費迪南德（Rio Ferdinand）對西班牙新星驚嘆不已：「亞馬爾，19歲的超級巨星。又一次國際大賽決賽，才19歲，太瘋狂了！」巴西傳奇巨星羅馬里奧（Romário）大讚西班牙團隊凝聚力強大，並點名19歲的亞馬爾表現神勇，以及獲選單場最佳球員的佩德羅·波羅發揮了中流砥柱的作用。同時，他也特別向對手姆巴佩致敬，盛讚他單屆狂轟8球的頂級水準，並表示自己深知扛起整個國家期望的沉重壓力，稱讚這是一場「大師級的巔峰對決」。西班牙此役不僅贏得漂亮，更展現了恐怖的統治力。他們已在各項賽事締造連續37場不敗的驚人紀錄。在這段期間，西班牙展現了無懈可擊的攻防數據。在28勝9平的不敗期間，他們進攻端狂轟94球（場均2.54球），創造154次得分良機，每7.2次射門即可轉化為1個進球。防守端僅丟28球，完成20場零封，對手需耗費11.1次射門才能打進1球。控球率均值高達62.9%。此外，數據顯示西班牙堪稱法國隊的「最大天敵」。西班牙是過去20年來戰勝法國次數最多的球隊（11次交手拿下8勝）。在法國主帥德尚執教期間，球隊於正式比賽中遭遇的16場失利裡，高達4場是敗給西班牙（佔比達25%）。換言之，法國在德尚時代每4場正式比賽的失利，就有1場是拜西班牙所賜。這場敗仗對法國隊而言顯得格外苦澀。在此之前，法國隊曾在國際大賽的準決賽寫下9連勝的輝煌紀錄，但最近三次正式比賽的準決賽卻全數敗在西班牙腳下（2024年歐洲盃1-2、2025年歐國聯4-5、2026年世界盃0-2）。賽後，法國國家隊在社群媒體上展現團結精神，發文表示：「贏，我們一起贏；輸，我們一起扛。」