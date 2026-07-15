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2026年世界盃4強賽，西班牙以2：0擊敗法國，暌違16年再度挺進世界盃決賽。除了進攻端把握住兩次關鍵機會，後防線更是成功封鎖姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé）與奧利塞（Michael Olise）等法國豪華鋒線，其中左後衛庫庫雷利亞（Marc Cucurella）封鎖姆巴佩的表現尤其亮眼，不僅賽後獲得外界一致讚賞，更被不少球迷譽為「新普約爾（Carles Puyol）」。在這場攸關決賽門票的頂尖對決中，看台上出現了星光熠熠的傳奇身影。那就是2010年率領西班牙奪得歷史首座世界盃冠軍的傳奇隊長、現年48歲的普約爾親臨現場助陣。巧合的是，場上擔任左後衛的庫庫雷利亞，同樣頂著標誌性的蓬鬆長捲髮，在面對法國頂級鋒線的即將襲來的狂轟濫炸時，展現出極具侵略性的貼身防守與鋼鐵般的意志。這種近乎瘋狂、球球必爭的防守態度，讓社群媒體瞬間炸開，無數球迷驚呼：「這根本是普約爾轉世」、 「看他踢球，我以為回到了2010年」、「西班牙終於又有一位充滿鬥魂的後衛」。普約爾職業生涯一生誓死效力巴塞隆納，曾奪得6次西甲冠軍、3次歐冠冠軍，並代表西班牙國家隊出賽超過百場，是威震足壇的傳奇鐵衛。而同樣出身於巴薩青訓體系的庫庫雷利亞，在經歷埃瓦爾、赫塔費、英超布萊頓與切爾西的洗禮後，在本屆世界盃中完美接班，複製了前輩的鐵血風采。賽後，庫庫雷利亞接受《SportyTV》採訪時，被問及是如何準備與防範姆巴佩、登貝萊和奧利塞（Michael Olise）這條「世界級恐怖鋒線」時，他謙虛地將功勞歸於團隊：「我們很清楚，面對這種等級的對手，我們必須付出雙倍的奔跑和額外的汗水，全力做好防守並扼殺對方的攻防轉換。全隊展現出的執行力、野心和對勝利的渴望是顯而易見的。」庫庫雷利亞堅定地表示，這支西班牙隊最可怕的地方在於團結：「當我們所有人齊心協力、在無球狀態下瘋狂奔跑，再搭配我們原本就具備的極高戰術素養，世界上任何球隊想要擊敗我們，都會變得極其困難。我們必須把這個勢頭保持下去，因為我們離終極目標只剩最後一步了。」傳奇名帥穆里尼奧（José Mourinho）也對庫庫雷利亞的表現讚不絕口。穆里尼奧直言，過去人們總是嘲笑他，質疑他的防守實力，認為他不配站在世界最高舞台，但今晚他用行動狠狠打臉了所有人。穆里尼奧表示：「足球不單單只有花俏的過人和華麗的進球，有時候，它更關乎紀律、犧牲，以及如何讓世界級的前鋒踢得極度痛苦。庫庫雷利亞防守充滿靈性、贏下每一次對抗，而且在場上永不停歇地奔跑，這正是每位教練都夢寐以求的球員。」