立陶宛新任總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius），14日坦言該國政府2021年允許台灣設立代表處的決定，或許過於勇敢，但也認為無需改變台灣代表處現狀，同樣有機會恢復與中國的關係。
根據《路透社》報導，立陶宛是歐盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）成員國，人口僅有約290萬，2021年，時任立陶宛政府允許台灣在其領土設立「台灣代表處」（Taiwanese representative office）後，中國便將2國外交關係降級，連帶雙邊貿易也受到不小影響。
辛克維丘斯的施政綱領14日在國會表決通過，為他於當天正式出任總理鋪路，該綱領的目標之一，是使中國、立陶宛關係「正常化」，恢復到互相任命大使的程度。
在週二的國會表決前，辛克維丘斯提到台灣代表處時說：「我們希望回到過去的狀態，我們與中國有著長期關係，但後來出現這些政治決定—這些決定很勇敢，但也許太過勇敢、脫離了整體脈絡」。
不過，辛克維丘斯也補充說，他認為無需改變台灣代表處現狀，也可恢復與中國的關係，外交部有幾種解決這一問題的方案，但沒有詳細說明方案內容。
報導提到，中國長期將台灣視為其領土一部分，認為台灣無權在與中國有正式邦交的國家設立代表處，包括澳洲、英國與美國等大多數國家，台灣在其境內設立的，通常是「台北代表處」（Taipei representative office），以避免觸及國家或主權敏感爭議。
報導也指出，自從台灣代表處2021年設立以來，中國便施壓跨國企業，切斷與立陶宛的聯繫，並對立陶宛牛肉、乳製品等商品關閉市場，促使歐盟向世界貿易組織（WTO）提出訴訟。
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辛克維丘斯的施政綱領14日在國會表決通過，為他於當天正式出任總理鋪路，該綱領的目標之一，是使中國、立陶宛關係「正常化」，恢復到互相任命大使的程度。
在週二的國會表決前，辛克維丘斯提到台灣代表處時說：「我們希望回到過去的狀態，我們與中國有著長期關係，但後來出現這些政治決定—這些決定很勇敢，但也許太過勇敢、脫離了整體脈絡」。
不過，辛克維丘斯也補充說，他認為無需改變台灣代表處現狀，也可恢復與中國的關係，外交部有幾種解決這一問題的方案，但沒有詳細說明方案內容。
報導提到，中國長期將台灣視為其領土一部分，認為台灣無權在與中國有正式邦交的國家設立代表處，包括澳洲、英國與美國等大多數國家，台灣在其境內設立的，通常是「台北代表處」（Taipei representative office），以避免觸及國家或主權敏感爭議。
報導也指出，自從台灣代表處2021年設立以來，中國便施壓跨國企業，切斷與立陶宛的聯繫，並對立陶宛牛肉、乳製品等商品關閉市場，促使歐盟向世界貿易組織（WTO）提出訴訟。