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2026年世界盃四強賽，西班牙以2：0淘汰法國晉級決賽。然而，來自薩爾瓦多的主裁判巴頓（Ivan Barton）在本場比賽的幾次關鍵判罰引發外界巨大爭議。除了法國新星奧利塞（Michael Olise）逃過一次可能吃下紅牌的犯規，西班牙小將亞馬爾（Lamine Yamal）在製造12碼罰球前疑似手球，影片助理裁判（VAR）卻未能介入回看；另外亞馬爾那次被絆倒是否達到12碼罰球程度，也受到國外媒體的質疑。比賽進行至第20分鐘，亞馬爾在禁區內被法國左後衛迪涅（Lucas Digne）踢倒，裁判果斷判罰12碼，隨後由奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）操刀破網，幫助西班牙先馳得點。然而，判罰分析機構「Archivo VAR」指出，亞馬爾在製造犯規前疑似有手球動作。至於為何VAR沒有介入回看？該機構解讀表示，當時亞馬爾的手臂緊貼身體觸球，隨後才遭到防守球員踢倒。根據現行規則，由於該動作是「判罰12碼罰球」而非「立即導致進球」，因此VAR無法針對此前的動作進行回看。另外，《The Athletic》知名記者史塔福布魯爾（Sebastian Stafford-Bloor）也對此判罰提出異議：「我認為那不該是個12碼罰球。雖然從規則來看判罰是正確的、毫無爭議，但這違背了比賽精神。迪涅在試圖解圍時根本不知道亞馬爾在哪裡，亞馬爾只是剛好插到人與球之間，然後就被踢到了。」比賽第15分鐘也出現了另一次重大爭議。法國中場奧利塞在一次防守中放鏟，鞋釘狠狠踩中西班牙大將羅德里（Rodri）的腳踝外側，導致其腳踝扭曲變形。主裁判雖然吹罰犯規，卻未出示任何卡牌。Archivo VAR嚴厲批評了VAR在此次判罰中的「懦弱表現」，強調奧利塞的動作明顯慢了，且明顯危及對手身體安全，理應被直接出示紅牌驅逐出場。賽後，法國隊主帥德尚（Didier Deschamps）接受《beIN體育》採訪時，坦承球隊在技術與體能層面發揮失常、發生太多失誤導致球權輕易被攔截。不過，他也將矛頭直指主裁判的執法水準。面對記者詢問判罰爭議，德尚不滿地表示：「我不想多說什麼，因為如果我說了，肯定會被看作一個喋喋不休的怨婦——只因為我們輸了。但我把這個問題拋給你們所有人：你們不妨自己想想，今天這位裁判到底有沒有足夠的水準來執法一場世界盃半決賽？」德尚進一步抱怨，雖然場邊的第四與第五裁判水準夠格，但不幸的是，他們在場上的意見並未被主裁聽從。他強調，這不僅僅是針對那次12碼罰球，而是整場比賽一系列判罰累積的問題，讓法國隊在場上變得十分難以應對。