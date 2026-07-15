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潤泰傍晚才宣布「大全聯中和店」熄燈！全聯接手逆轉結局

使中和店自去年開始累計虧損約1200萬元，今年第一季再虧損800萬元，最終決定終止加盟營運。

▲潤泰全球指出，受電商崛起、量販市場競爭激烈及租金、人力、水電等成本增加影響，中和店自去年起累積虧損約1200萬元，今年首季再虧損800萬元，因此決定結束加盟經營。（圖／翻攝自大全聯官網pxmart.com.tw）

宣布10月1日起大全聯中和店將改由全聯直接經營，因此門市營運不會中斷，消費者仍可照常購物，會員權益、商品供應及各項服務皆維持不變

全聯10月起直營接手！門市照常營業 員工去向曝光

▲大全聯中和店10月1日起將改為全聯直營接手，門市照常營運，消費者購物不受影響，員工也將優先安排媒合留任。（圖／記者徐銘穗攝）

潤泰全球（2915）14日傍晚才發布重大訊息，宣布加盟經營26年的大全聯中和店，自去年起累積虧損約1200萬元，今年首季再虧損800萬元，因此決定將於9月30日結束加盟經營。不過，全聯晚間隨即宣布，自10月1日起將由全聯直接接手經營，因此門市不會真正熄燈，未來仍維持正常營業，會員權益、商品供應及各項服務均不受影響，員工也將優先安排媒合留任。大全聯中和店自2000年正式開幕，在新北市中和地區營運已26年，過去長期為公司帶來穩定獲利。不過，近年隨著消費者購物習慣轉向電子商務，加上市場競爭日益激烈，實體量販店經營壓力持續增加。潤泰全球表示，租金、水電及人力等營運成本逐年攀升，但獲利未能同步成長，對此，晚間全聯就上演大逆轉結局，，未來也將持續依商圈需求，提供更完善的商品內容與購物體驗。潤泰全球原本指出，由於集團另一家加盟經營的大全聯中崙店也已宣布將於9月中旬結束營業，若未來僅剩一家量販店，將影響員工職涯發展，因此綜合考量股東權益、資產運用及人力配置後，決定結束中和店營運。後續自有資產方面，目前營業場所、設備及存貨等，將洽詢有意承租或承接的業者，以出租或出售方式活化運用。至於約193名編制員工，將依《勞動基準法》規定辦理資遣或退休，並協助媒合、轉調相關產業工作。全聯表示，在人員安置方面，將配合潤泰全球辦理後續媒合作業，優先協助有意願留任的員工，依照個人意願、專長及職涯規畫，提供大全聯及全聯相關職缺資訊，並安排媒合面試，協助員工順利銜接新職務，保障就業權益。