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颱風過後海象不穩仍侵擾 海巡署批：影響安全

颱風巴威才剛走，海巡署金馬澎分署立即於昨（14）日下午3時許，偵獲4艘中國海警船分成2組朝金門南方限制水域航行，企圖闖入。經過海巡署人員多次廣播警告後，4艘中國海警船最終於下午5時3分左右駛離。海巡署強調，將持續嚴密監控周邊海域動態，全力捍衛我國海域主權與漁民作業安全，未來若再有類似情形，仍將依既定程序全程蒐證並廣播驅離。海巡署金馬澎分署表示，14日下午3時許，第十二巡防區偵獲中國海警船「14533」、「14605」、「14606」及「14530」等4艘船隻，分成2組由金門南方海域朝限制水域航行，企圖闖入。海巡署獲報後，立即調派4艘巡防艇採一對一方式全程併航應處，同步進行蒐證，並透過中、英文無線電廣播，強勢要求中國海警船立即駛離我方限制水域。在海巡艇持續監控及廣播驅離下，4艘中國海警船於當天下午5時3分陸續航離相關水域。海巡署指出，颱風過後海象仍未完全穩定，海上航行及漁業作業正逐步恢復，中國海警卻選擇在此時進行襲擾行動，不僅影響海域安全，也增加航行風險，相關作為實在無助於區域和平與穩定。金馬澎分署強調，維護國家主權、守護金門海域安全及保障漁民作業權益，是海巡署責無旁貸的使命，該分署將持續堅守海防前線，秉持堅定執法立場，嚴密監控周邊海域動態，適時部署巡防能量，確保金門海域的秩序與安寧。海巡署同時呼籲，中國應停止相關挑釁行為，將資源投入災後復原及民生工作，共同維護區域和平穩定。