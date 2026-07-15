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2026年美加墨世界盃四強戰，西班牙以2：0完勝奪冠熱門法國隊，強勢挺進冠軍戰。本屆「無敵艦隊」展現了令人窒息的統治力，不僅締造了多項恐怖的歷史紀錄，更追平了歐洲國家最長的不敗神話。西班牙是本世紀第4支「在晉級決賽前，沒有在任何一場比賽中處於落後局面」，然而一項數據卻顯示，西班牙完美的晉級之路，可能觸發了難以打破的「世界盃魔咒」。西班牙在本屆賽事的防守表現堪稱史詩級。據統計，他們成為世界盃歷史上第一支在單屆賽事中完成6場零封的球隊。開賽至今的7場比賽中，他們僅在八強對陣比利時時丟過1球。對陣火力強大的法國隊時，西班牙硬是將對手的預期進球值（xG）壓低至僅有 0.30。這是自1994年美國世界盃瑞典對陣巴西（0.10 xG）以來，世界盃準決賽中出現的最低進球期望值。此外，這場勝利讓西班牙締造了兩項驚人的壯舉，首先是大賽淘汰賽連勝紀錄，他們成為首支在國際大賽中豪取淘汰賽8連勝的歐洲球隊。也追平最長不敗神話，西班牙以37場不敗（28勝9平）的戰績，追平了由義大利保持的歐洲國家最長不敗紀錄。若決賽在常規時間內不敗，西班牙將獨享這項歷史第一的榮耀。儘管數據堪稱完美，但外媒《The Athletic》也點出了一項隱憂。西班牙是本世紀第4支「在晉級決賽前，沒有在任何一場比賽中處於落後局面」的隊伍。然而，這項看似無敵的紀錄似乎伴隨著某種魔咒——因為前3支達成此成就的球隊，最終都無法在決賽的常規90分鐘內獲勝：▪️2002年 德國： 晉級過程從未落後，但決賽在常規時間以0：2不敵巴西。▪️2006年 義大利： 晉級過程從未落後，決賽在常規時間與法國戰平，最終靠PK大戰才奪冠。▪️2014年 阿根廷： 晉級過程從未落後，決賽在常規時間與德國戰平，最終在延長賽遭絕殺落敗。西班牙是否能打破這項「從未落後就贏不了90分鐘決賽」的魔咒，將是周日冠軍戰的一大看點。