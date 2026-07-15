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美國中央司令部（CENTCOM）14日展開對伊朗的新一輪空襲，這也是伊朗連續第4晚遭受軍事打擊，美國總統川普（Donald Trump）在接受美媒採訪時，警告還會有下一波，下週不排除就是伊朗的發電廠、橋樑等基礎設施。根據《福斯新聞》（Fox News）報導，川普當地時間週二受訪時表示，經過美國多輪打擊，伊朗的軍事力量水平已被大大削弱，美軍對伊朗的打擊將持續到他說「夠了」為止。川普警告，如果伊朗不趕快重返談判桌，他將在接下來幾天，加強對伊朗的打擊，放話：「下週對他們（伊朗）來說真的很糟，因為我們要炸毀發電廠和橋樑。除非他們坐到談判桌前，否則我們要炸毀他們所有的發電廠，炸毀他們所有的橋樑。」川普指出，他會將能源目標留到最後，但若遲遲無法達成協議，最後還是會攻擊這些能源設施，形容伊朗別無選擇，只能與美國合作。