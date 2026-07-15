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2026世界盃首場四強賽落幕，西班牙以2：0完封強敵法國，暌違16年再度重返世界盃決賽。這場勝利讓陣中30歲的中場大將魯伊斯（Fabián Ruiz）寫下在國家隊先發49戰0敗的福星紀錄，效力巴黎聖日耳曼（PSG）的他更成為今年全球唯一有機會在同一年內包攬「歐冠與世界盃」雙料冠軍的球員。本場面對法國，盧伊斯獲得先發機會，與羅德里（Rodri）共同坐鎮中場，成功限制法國豪華攻擊線。雖然鋒線由姆巴佩（Kylian Mbappé）、登貝萊（Ousmane Dembélé）等球星領銜，但西班牙中場展現出強大的防守覆蓋能力，讓法國難以組織有效攻勢。根據賽後數據統計，法比安盧伊斯此役送出2次關鍵傳球，防守端更貢獻4次搶斷、2次攔截、1次解圍，6次對抗成功5次，成為西班牙攻守轉換的重要樞紐。更嚇人的是，盧伊斯代表西班牙國家隊至今已累積49場先發，仍未吞下任何一場敗仗，戰績為34勝15和。下一場世界盃決賽，將成為他的第50次國家隊先發，也是檢驗這項「不敗紀錄」的重要舞台。除了穩定的中場表現，盧伊斯在國家隊同樣具備進攻威脅，目前累積7顆進球以及12次助攻，逐漸成為西班牙近年不可或缺的核心球員。值得一提的是，盧伊斯本賽季已隨巴黎聖日耳曼拿下歐洲冠軍聯賽冠軍，如今又率領西班牙闖進世界盃決賽。如果最終成功舉起大力神盃，他將成為足球史上少數能在同一年完成「歐冠＋世界盃」雙冠王的球員。世界盃與歐冠同年奪冠的紀錄極為罕見，歷史上僅有11名球員曾達成這項成就，其中包括1974年西德拜仁慕尼黑球星、1998年法國名將卡倫布（Christian Karembeu）、2014年德國球員赫迪拉（Sami Khedira）以及2018年法國後衛瓦拉內（Raphaël Varane）等人。上一位完成這項壯舉的球員，是阿根廷前鋒阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）。他在2022年世界盃幫助阿根廷奪冠，同時也隨曼城拿下歐冠冠軍，成為近代足壇代表性的「雙冠王」。如今，西班牙距離隊史第2座世界盃冠軍僅剩最後一步，而盧伊斯則有機會從幕後功臣，躍升為寫入歷史的傳奇人物。