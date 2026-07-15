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▲小S（左）發文透露大S（右）20多年前的小趣事。（圖／翻攝自小S 徐熙娣FB）

女星小S（徐熙娣）在去年2月痛失姊姊大S（徐熙媛）後，曾一度悲痛到走不出來，直到近期才復工回歸主持棒。而昨（14）日她在FB曬出一張大S舊照回憶姊姊，透露自己給大S微信的名稱是「BOXER」，原因是家裡20多年前曾請一位很厲害拳王吃飯，大S拜託對方教自己後，馬上就學會基本招，還叫姐妹們排隊狂毆她肚子，這段回憶也讓小S至今回想仍覺得哭笑不得。小S昨日在FB曬出一張大S帶著拳擊手套揮拳的舊照，透露大S在自己微信名稱是「BOXER」的原因，她表示20幾年前請朋友到家中吃飯，其中一位朋友是很厲害的拳王，大S一聽馬上拜託對方教她，「只能說她真的很有天份，才沒學多久，她幾個基本招都上手了！」小S表示當時姐妹們都為大S歡呼，但沒想到大S竟沒有要跟拳王對打，而是叫姐妹們排隊輪流打她肚子。小S無奈地說當時大家當然是假打，沒想到大S竟抓狂說大家瞧不起她，「所以後來每個姐妹都使出吃奶的力氣狂毆她肚子！」挨打完後大S還很得意說完全不痛，炫耀自己核心很強，吵著要第二輪。但小S怕姊姊被打到吐，就故意說：「姊，妳真的是名符其實的BOXER耶，以後你WeChat的名字就改成BOXER！」讓大S聽了很滿意。小S表示現在每天只要滑到BOXER，「那個愛逞強、不服輸的大S就會出現！」透露大S有很多讓人哭笑不得的故事，「也因為這樣，她才會這麼可愛、這麼迷人。」大S久違的往事也讓粉絲看得又哭又笑，直呼：「就是喜歡大S永遠瘋狂、不服輸的樣子⋯」、「希望能常常分享妳們倆個的生活樂趣」、「她真的是個特立獨行的女子漢！」、「我們也好想大S，一直認為她還在。」