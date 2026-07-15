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高虹安：不容許暴力犯罪、呼籲民眾勿散播不實資訊

新竹市三民路一間音樂教室昨（14）日下午驚傳砍殺命案。43歲的林姓陽明交通大學美籍教授涉嫌持刀闖入教室，對48歲紀姓店長猛刺20多刀，紀男當場身受重傷，送醫不治。林男則由警方制伏後送辦。對此，新竹市長高虹安昨晚也發文表達沉痛哀悼與慰問，並感謝第一線員警堅守崗位控制情勢、呼籲外界尊重司法調查，勿散播未經查證訊息，盼逝者安息、家屬節哀。高虹安昨指出，她於案發後第一時間掌握相關情形，警消也立即趕赴現場處置。警方在危急情況下依法應變，迅速控制現場，避免危害擴大，並讓救護人員立即投入搶救。感謝所有第一線警察同仁在關鍵時刻堅守崗位，全力守護市民安全。高虹安表示，她已責成警察局全力配合檢察官偵辦，儘速釐清案情、依法究辦，絕不容許任何暴力犯罪危害市民生命安全。同時，也要求警察局全面檢視轄區治安維護及巡守勤務，持續強化各項治安作為，守護市民安全。高虹安說，維護治安、守護市民，是市府責無旁貸的責任。我們將持續與相關單位密切合作，提供一切必要協助，也呼籲大家尊重司法調查，勿散播未經查證的資訊，以免影響案件偵辦。願逝者安息，也望家屬節哀保重。