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上賽季效力於洛杉磯湖人的超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的休賽季動向終於有了眉目。根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新報導，雖然檯面上仍有5支競爭球隊，但這位41歲的歷史得分王目前已將下家縮小至3支東區球隊：費城76人、克里夫蘭騎士與邁阿密熱火。而先前呼聲極高的金州勇士與明尼蘇達灰狼，則已逐漸退出領跑行列。就在本周一，外界仍普遍認為這是一場「五搶一」的混戰，許多聯盟高層甚至押寶勇士或騎士會是最終贏家。然而，查拉尼亞最新的線報打破了這個共識。雖然勇士球星柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）持續親自招募，且勇士球團從未放棄追求，但目前在詹姆斯的決選名單中，勇士與灰狼已被定位在「邊緣名單」。據悉，詹姆斯已明確表示，這次的決定將不會被「金錢」左右，而是完全取決於陣容、角色定位與團隊契合度。76人籃球營運總裁甘西（Mike Gansey）日前震撼交易來2024年總決賽MVP布朗（Jaylen Brown），與恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）及新星艾吉康（VJ Edgecombe）組成豪華陣容，這讓76人瞬間成為強有力的競爭者。不過，除非進行大幅度的薪資重整，否則76人目前只能向詹姆斯開出老將底薪合約，且他可能得接受球隊第4或第5進攻選擇的角色。至於邁阿密擁有詹姆斯最熟悉的環境與兩座總冠軍的歷史淵源。更震撼的是，熱火在休賽季成功引進了「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與阿德巴約（Bam Adebayo）聯手。無論詹姆斯是否加盟，這套陣容的爭冠實力已不容小覷。騎士則不用說，擁有不可取代的「家鄉光環」。除了詹姆斯出身阿克倫（Akron）、曾為家鄉奪得2016年總冠軍的感人敘事外，騎士現有的陣容也極具競爭力。他們保留了米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）與莫布里（Evan Mobley）的核心陣容，且薪資空間一直保持彈性。主帥亞特金森（Kenny Atkinson）更是唯一公開承認正在追求詹姆斯的總教練。這場被譽為「NBA休賽季最長壽」的肥皂劇已進入第三周，超越了2014年詹姆斯宣布重返騎士時所花費的11天。詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）早前就曾預告這個決定不會太快出爐。查拉尼亞指出，目前詹姆斯陣營的「資訊收集階段」已經結束，最終決定隨時可能在「接下來的任何一天、任何一周內」公佈。