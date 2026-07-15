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2026年世界盃4強賽，西班牙以2：0擊敗法國挺進決賽，而這場大戰的主審巴頓（Iván Barton）判罰尺度再次受到質疑，甚至連法國總教練德尚（Didier Deschamps）都對他的執法水準提出疑問。巴頓到底是誰？日本球迷全都不陌生，他就是「中村敬斗襪子事件」的主審。比賽剛開局，西班牙獲得一次自由球機會。按照慣例，主裁判必須使用隨身攜帶的泡沫標記噴霧（Vanishing Spray）來標示防守人牆與球的位置。然而此時尷尬的一幕發生了，巴頓身上根本沒有攜帶噴霧。直到球員上前抗議要求標記，他才急忙跑到場邊向第四裁判借用噴霧，荒謬場面讓現場與電視機前的觀眾當場傻眼。除了硬體裝備出包，巴頓在場上的判決尺度也顯得搖擺不定。上半場終了前，他曾吹判西班牙中場魯伊斯（Fabián Ruiz）犯規，但重播畫面明顯顯示這是一次徹頭徹尾的誤判。法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）賽後也極度不滿，雖然坦承球隊踢得不好，但也公開開砲質疑：「這名裁判是否具備執法世界盃4強的水準？」事實上，巴頓主審對於亞洲球迷、尤其是日本球迷而言，絕對是印象非常深刻的爭議人物。在小組賽日本對陣瑞典的比賽中，正是由巴頓擔任主審。當時，他以日本隊前鋒中村敬斗「襪子太短、露出了防護小腿板」為由，在進攻關鍵時刻，不可思議地強行指示中村敬斗必須暫時退場更換襪子。在日本少打一人的混亂情況下，瑞典隊趁機攻入一球扳平比分，當時在日本國內與國際足壇引爆軒然大波。隨著巴頓在4強賽再度執法，日本社群平台隨即掀起排山倒海的吐槽聲浪：「這不是那個強迫中村敬斗去場邊穿襪子的裁判嗎？」、 「準決賽這名裁判的比賽控制力真的太差了，雙方球員看起來都很焦躁。」 、「主審連標記噴霧都忘記帶？太扯了吧！」 、「因為他之前的紀錄太差，現在他吹任何哨子，我都覺得是誤判。」由於他在小組賽就爭議不斷，不少國外媒體與球迷早在賽前就質疑國際足聯（FIFA）派他執法4強戰的決定。如今隨著一場爭議與尷尬不斷的準決賽結束，這位薩爾瓦多籍主審無疑再度將自己推上了風口浪尖。