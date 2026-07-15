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▲孫鵬（右）一家近日因孫安佐（中）噴火槍事件，與狄鶯（左）的發言而不斷遭網友炎上。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

藝人孫鵬昨（14）日出席伍宗德製作的節目《網紅與善的距離》當評審，由於該集主題「超時空快遞」跟家庭有關，孫鵬受訪時也不免講到孫安佐因自製火槍，而遭逮捕的事情。他透露自己勸兒子轉幕後，孫安佐也妥協表示不再當網紅。除此之外，孫鵬還在現場哽咽護愛妻狄鶯，表示：「她不是傻子、她有自己的想法。」孫鵬在昨日受訪時，不免說到爭議頻傳的兒子孫安佐，他透露孫安佐花了10年的青春經營網紅事業，自己也跟妻子狄鶯還有兒子說，若要踏入網路世界，就必須面對殘忍現實，像是各種流言蜚語等，他也因此勸孫安佐轉幕後，並表示父子倆已達成了共識，孫安佐不再當網紅。不過他也說如果孫安佐仍對拍片有興趣，就從導演做起，還是要以自己的興趣為主，並透露孫安佐不久後就會投入幕後工作。而對於常常因為心直口快，而遭網友炎上的妻子狄鶯，孫鵬也護妻表示：「她不是傻子、她有自己的想法。」強調對方若沒有腦，不會在演藝圈走這麼多年，並表示自己很了解妻子為人，「我們多說無益。」認為比起多說多錯的不斷解釋，不如冷處理，以免再被炎上。訪談中，孫鵬也一度哽咽落淚，直呼近期是他這輩子遇到最多風波的一次，喊話希望用自己經驗，告訴觀眾遇到狀況要堅強、坦然的面對。孫安佐日前因自製「噴火槍」，涉犯槍砲、放火未遂等5罪遭聲押禁見。之後狄鶯又因愛子心切，開直播痛哭幫孫安佐說話，甚至大讚兒子非常有天分，指出社會不該只會批評，而是給予適當引導與資源。一番話被批評過度護航，讓她除了兒子事件外再度被炎上。