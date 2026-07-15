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鬆口可研議 卓榮泰強調：必須考量通勤安全

台北市上週五因颱風來襲而停班停課，台股也因此休市1天，可能造成的經濟損失引起外界關注。民進黨立委鍾佳濱昨（14）日表示，現行制度已造成投資大眾損失，主張台灣證券交易所、券商及銀行總公司不應受台北市停班影響，未來颱風停班應與股市交易脫鉤，維持全國金融交易照常運作，才能與世界接軌。對此，行政院長卓榮泰答詢時回應，這樣的方向未來可以進一步研議。台北市上週連續停班停課2天，股匯市跟著休市，綠委邱議瑩批評此舉造成經濟損失。鍾佳濱昨質詢卓榮泰時也指出，獨占型服務系統的營運，不應以天候停班為判斷標準，譬如台北捷運，就算台北市政府停班，也依然照常行駛；30年前訂定辦法，證交所有沒有休市，要看台北市政府有沒有停班，但合理嗎？鍾佳濱認為，台北市即便放颱風假，股市應照常交易；包括中央銀行的投資系統、券商總公司、銀行總公司，還有證交所等，都不受台北市停班的影響，可以維持全國其他縣市還有全國投資大眾的金融交易，跟世界接軌。針對鍾佳濱發言，卓榮泰答詢表示，未來的方向可以研議。不過，停班停課要依照中央氣象署正確答案，北北基桃或是區域性生活秩序要一致。同時，若是因風災決定停班停課，還必須考慮到通勤上的交通安全，通勤人員也應該盡量減少出入，所以才全部停班，這是過去慣例。