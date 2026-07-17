在關島東南方的熱帶性低氣壓，今（17）日有機會發展成第12號颱風「紅霞」（Noul），不過氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads發文表示，這個熱帶低壓可能比海神更慘，有機會連颱風資格都沒拿到就散去了，但還是要提醒大家，月底恐有颱風生成潮，至少會有1到2個颱風形成。
紅霞颱風今恐生成 對台灣無影響
第11號颱風海神生成24小時，就減弱成熱帶性低氣壓，是個「短命颱」，而氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨（16）日晚間在Threads發文指出，不用太擔心這個新的熱帶性低氣壓，因為它可能比海神還慘，有機會連颱風資格都沒拿到就散去了，加上距離台灣遙遠，就算生成與台灣天氣也沒關係。
不過「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，雖然1個熱帶性低氣壓不成氣候，但是月底颱風生成潮的訊號很強，至少會有1到2個颱風生成。而這不代表颱風一定會來台灣，而是那段時間如果有安排活動，可以先考慮一下這件事。
中部以北爆午後雷陣雨 12縣市高溫警戒
中央氣象署指出，今（17）日上午天氣大多是多雲到晴，不過下午過後部分地區開始變天，包括中部以北、宜蘭及花東山區，容易有局部短暫雷陣雨發生，大台北地區和西半部山區，也有局部大雨發生機率。
溫度方面，受到西南風沉降影響，各地高溫來到32至35度，氣象署也發布高溫警戒，提醒台東縣有焚風發生的機率，今（17）日白天新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、苗栗縣、臺中市、嘉義市、臺東縣為黃色燈號，請注意。
⚠️高溫資訊
📍影響時間：17日白天
📌高溫橙色36燈號：新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣
📌高溫黃色燈號：台北市、苗栗縣、台中市、嘉義市、台東縣
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第11號颱風海神生成24小時，就減弱成熱帶性低氣壓，是個「短命颱」，而氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨（16）日晚間在Threads發文指出，不用太擔心這個新的熱帶性低氣壓，因為它可能比海神還慘，有機會連颱風資格都沒拿到就散去了，加上距離台灣遙遠，就算生成與台灣天氣也沒關係。
不過「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，雖然1個熱帶性低氣壓不成氣候，但是月底颱風生成潮的訊號很強，至少會有1到2個颱風生成。而這不代表颱風一定會來台灣，而是那段時間如果有安排活動，可以先考慮一下這件事。
中央氣象署指出，今（17）日上午天氣大多是多雲到晴，不過下午過後部分地區開始變天，包括中部以北、宜蘭及花東山區，容易有局部短暫雷陣雨發生，大台北地區和西半部山區，也有局部大雨發生機率。
溫度方面，受到西南風沉降影響，各地高溫來到32至35度，氣象署也發布高溫警戒，提醒台東縣有焚風發生的機率，今（17）日白天新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、苗栗縣、臺中市、嘉義市、臺東縣為黃色燈號，請注意。
📍影響時間：17日白天
📌高溫橙色36燈號：新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣
📌高溫黃色燈號：台北市、苗栗縣、台中市、嘉義市、台東縣