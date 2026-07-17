有「全台最難訂位吃到飽餐廳」稱號的島語，全台第4家分店台中店將進駐漢神洲際購物中心，規劃300個座位，日前開放預約，同樣近2個月座位，於3分鐘全數被搶光，島語漢神洲際店將於明（18）日正式開幕，《NOWNEWS今日新聞》整理台中店限定菜、10大必吃菜色與訂位方法一次看。
島語台中洲際店首次規劃出戶外露臺「森之島」，漢來美食表示，該區可媲美泰國半島酒店戶外花園用餐區的空間設計，期望之後也可作為小型宴客、私人聚會及證婚儀式使用。
大量使用在地食材 新社香菇、大甲芋頭、台中花雕酒都入菜
消費者最在乎的餐食方面，台中店特別推出多道結合在地食材的特色料理，包括加入新社乾香菇的「麻油蒜燒烏魚膘海參」、選用新社石岡角瓜入菜的「上湯瑤柱絲瓜」、選用新鮮龍虎斑製作的「清蒸樹子龍虎斑」、採用大甲芋頭製作的「極品芋香佛跳牆」、結合台中酒廠花雕酒風味的「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」。
更有以日式醃漬手法呈現的「法國海螺」、融合義大利餃概念的「義式松露奶香蝦餃」、以台中龍眼乾入味的「龍眼乾肝醬」、融入南投日月潭茶梅的「茶梅和風醬」，以及選用嘉義鹿草農會秋葵的旬味料理等。
全島語十大必吃料理公布 松葉蟹、生蠔、海膽都有
當然島語台中店也比照其他分店，仍以「一餐檯、一餐酒」為島檯規畫重心，更將Buffet結合職人料理精神，每座島檯都有相對應適合的酒類飲料搭配，來到島語有許多必吃菜色，根據漢來美食表示，數據分析出島語的十大必吃料理，包括「松葉蟹腳」、「琴酒生蠔燒」、「干貝海膽手卷」、「現流生魚片」、「京式片皮鴨」、「炭烤厚切牛排」、「炙燒握壽司」、「手撕甕仔雞」、「XO醬鮮蚵煲」及「雪絲海老揚」。 而島語台中店的甜點也有新品，其中最大的亮點就是時下備受歡迎的「開心果小泡芙」，香濃絲滑的內餡有著淡淡的開心果香味，此外，現做義式冰淇淋也新增了兩種口味「大甲檳榔芋心」和「烏龍柑橘」。
🟡「島語」台中漢神洲際店開幕慶優惠：
▪️即日起至8月7日：消費者完成綁定並註冊「來美食PLUS」會員，即可憑當日消費發票與兌換券兌換限量「山影流光紀念杯」1個；
▪️即日起至9月30日：使用漢來美食合庫聯名卡消費，並綁定LINE「來美食PLUS」會員集點，內用消費滿2000元即可獲得300元漢來美食電子抵用券。
🟡「島語」台中漢神洲際店相關資訊
地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓（漢神洲際購物廣場）
正式開幕日：7月18日
電話：04-2421-4166
臉書粉專：島語
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
訂位平台：訂位平台inline
訂位方式：每月1日可下訂隔兩個月之後訂位，如8月1日上午11:00，就可預訂2026年10月份訂位。
人氣buffet「旭集」也開台中店 主打九大和食名店日料無限嘗
除了島語進軍台中，另一個人氣buffet、隸屬饗賓集團的「旭集 和食集錦」同樣將進駐中台灣，台中大遠百店已於7月初正式開幕。旭集台中大遠百店位於南棟8樓，店裝概念以「浮世・盛世」為設計主軸，融合江戶東京與當代台中的城市意象，並結合台中在地風土與人文底蘊，營造兼具日式料理職人精神、旬味美學與用餐儀式感的餐飲空間。
旭集台中大遠百店餐價為每人1090元～2090元+10%，主打九大和食名店區的日式料理，搭配多元餐檯體驗，供應包括現流海鮮的刺身，現做各式握壽司，鐵板燒、炸物、和食小鉢、到和菓子甜點等品項，通通無限享用。
🟡旭集 台中大遠百店相關資訊
地址：台中市西屯區台灣大道三段251號8樓
電話：04-2253-5808
訂位：網路訂位
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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消費者最在乎的餐食方面，台中店特別推出多道結合在地食材的特色料理，包括加入新社乾香菇的「麻油蒜燒烏魚膘海參」、選用新社石岡角瓜入菜的「上湯瑤柱絲瓜」、選用新鮮龍虎斑製作的「清蒸樹子龍虎斑」、採用大甲芋頭製作的「極品芋香佛跳牆」、結合台中酒廠花雕酒風味的「花雕酒胡椒雞松蟹海鮮湯」。
更有以日式醃漬手法呈現的「法國海螺」、融合義大利餃概念的「義式松露奶香蝦餃」、以台中龍眼乾入味的「龍眼乾肝醬」、融入南投日月潭茶梅的「茶梅和風醬」，以及選用嘉義鹿草農會秋葵的旬味料理等。
當然島語台中店也比照其他分店，仍以「一餐檯、一餐酒」為島檯規畫重心，更將Buffet結合職人料理精神，每座島檯都有相對應適合的酒類飲料搭配，來到島語有許多必吃菜色，根據漢來美食表示，數據分析出島語的十大必吃料理，包括「松葉蟹腳」、「琴酒生蠔燒」、「干貝海膽手卷」、「現流生魚片」、「京式片皮鴨」、「炭烤厚切牛排」、「炙燒握壽司」、「手撕甕仔雞」、「XO醬鮮蚵煲」及「雪絲海老揚」。 而島語台中店的甜點也有新品，其中最大的亮點就是時下備受歡迎的「開心果小泡芙」，香濃絲滑的內餡有著淡淡的開心果香味，此外，現做義式冰淇淋也新增了兩種口味「大甲檳榔芋心」和「烏龍柑橘」。
▪️即日起至8月7日：消費者完成綁定並註冊「來美食PLUS」會員，即可憑當日消費發票與兌換券兌換限量「山影流光紀念杯」1個；
▪️即日起至9月30日：使用漢來美食合庫聯名卡消費，並綁定LINE「來美食PLUS」會員集點，內用消費滿2000元即可獲得300元漢來美食電子抵用券。
🟡「島語」台中漢神洲際店相關資訊
地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓（漢神洲際購物廣場）
正式開幕日：7月18日
電話：04-2421-4166
臉書粉專：島語
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
訂位平台：訂位平台inline
訂位方式：每月1日可下訂隔兩個月之後訂位，如8月1日上午11:00，就可預訂2026年10月份訂位。
人氣buffet「旭集」也開台中店 主打九大和食名店日料無限嘗
除了島語進軍台中，另一個人氣buffet、隸屬饗賓集團的「旭集 和食集錦」同樣將進駐中台灣，台中大遠百店已於7月初正式開幕。旭集台中大遠百店位於南棟8樓，店裝概念以「浮世・盛世」為設計主軸，融合江戶東京與當代台中的城市意象，並結合台中在地風土與人文底蘊，營造兼具日式料理職人精神、旬味美學與用餐儀式感的餐飲空間。
旭集台中大遠百店餐價為每人1090元～2090元+10%，主打九大和食名店區的日式料理，搭配多元餐檯體驗，供應包括現流海鮮的刺身，現做各式握壽司，鐵板燒、炸物、和食小鉢、到和菓子甜點等品項，通通無限享用。
🟡旭集 台中大遠百店相關資訊
地址：台中市西屯區台灣大道三段251號8樓
電話：04-2253-5808
訂位：網路訂位
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