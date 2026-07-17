我是廣告 請繼續往下閱讀

擁有78萬訂閱的韓國吃播YouTuber Yuno（유노），近日分享首次搭乘頭等艙的經驗，但他因為太興奮把飛機餐當吃到飽在吃，全程一共按了20次服務鈴要求餐點，掀起網友砲轟，他事後將影片刪除，並且兩度發文道歉，坦言自己考慮不周，向空服員與大眾致歉。Yuno在影片中記錄搭乘頭等艙的過程，飛行中一共向空服員點了約20次餐，除了連吃7碗泡麵外，還陸續點了沙拉、餐前麵包、水果、三明治、起司、提拉米蘇等餐點與甜點，幾乎把機上餐點吃了一輪。影片曝光後立刻掀起爭議，不少網友認為，雖然頭等艙提供餐點服務，但如此頻繁點餐已增加空服員工作負擔，甚至可能影響其他乘客的服務品質，紛紛批評他的行為「太誇張」、「把頭等艙當吃到飽。」面對外界質疑，Yuno隨即將影片下架，並兩次在社群發文道歉，他表示，這是自己第一次搭乘頭等艙，因為心情太興奮，加上登機前獲得了航空公司的拍攝許可，因此誤以為多次點餐也沒有問題，沒有意識到可能造成空服員困擾。Yuno坦承，自己沒有考慮到服務人員的辛勞，為此向當班空服員表達感謝，儘管自己提出許多要求，空服員直到飛機降落前，都還是親切與專業的服務自己，讓他感到更加愧疚，未來也會更加謹慎，不再做出造成他人困擾的行為。