我是廣告 請繼續往下閱讀

Uber砸逾4800億元收購Foodpanda母公司！全球版圖擴至99國

▲Uber Eats去年收購foodpanda台灣業務遭公平會否決，如今改以收購母公司方式擴大全球布局。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲Uber近年積極拓展外送、生鮮、旅遊及飯店訂房等業務，並持續進軍歐洲市場，在全球外送產業加速整併趨勢下，市場競爭也將進一步升溫。（圖／UberEats官網）

Uber擴大全球布局！台灣外送市場備受關注

▲Grab收購foodpanda台灣業務案已進入公平會審查，最快7月底可望有結果。（圖／美聯社／達志影像）

Uber宣布以每股41.5歐元現金收購Foodpanda母公司Delivery Hero，交易估值約130億歐元（約新台幣4800億元），完成後將整合叫車、餐飲外送及即時零售業務，版圖擴及99個國家，2025年預估GMV可達2360億美元，成為外送市場重磅消息。尤其Uber Eats去年收購foodpanda台灣業務遭公平會否決，如今改以收購母公司方式擴大全球布局，此次Uber改為收購Delivery Hero，也讓台灣外送市場後續發展受到關注。Delivery Hero於16日宣布，已與美國叫車及餐飲外送平台Uber Technologies簽署企業合併協議。根據交易內容，Uber將以每股41.5歐元現金向Delivery Hero全體股東提出收購要約，對公司完全稀釋後股權估值約130億歐元（約新台幣4800億元）；若扣除Uber原本持有股份，調整後股權價值約137億美元（約新台幣4410億元）。Delivery Hero表示，管理董事會及監事會皆支持此次交易，待正式收購文件公布後，將建議股東接受收購方案。主要股東Prosus也已不可撤回承諾參與應賣，預計將使Uber對Delivery Hero的總經濟權益提升至約53%。依照雙方協議，Uber承諾至少保留Delivery Hero柏林總部至2029年，並計畫於2031年前在德國投資20億歐元。交易完成後，雙方將整合叫車、餐飲外送及即時零售（Quick Commerce）業務，營運版圖將涵蓋99個國家，預估2025年合併後備考商品交易總額（GMV）可達2360億美元，成為全球規模最大的移動服務與外送平台之一。由於雙方業務重疊，交易仍須通過各國反壟斷審查。為降低監管疑慮，Delivery Hero同步與投資公司SSW Partners簽署協議，待Uber完成公開收購後，SSW將以16億美元接手Delivery Hero在14個重疊或敏感市場的業務，並獨立尋找後續策略合作夥伴，Uber並不會取得這部分業務控制權。Uber近年積極擴張版圖，除叫車服務外，也持續發展Uber Eats、生鮮雜貨、旅遊、在地商務及飯店訂房等業務。今年稍早更宣布，餐飲外送將進一步拓展至奧地利、丹麥、挪威等7個歐洲新市場，預估未來3年可新增10億美元總預訂金額。此次跨國併購也牽動台灣外送市場。Uber Eats去年原本計畫直接收購foodpanda台灣業務，但遭公平會以限制市場競爭為由否決，如今改為收購母公司Delivery Hero，引發市場高度關注。另一方面，Grab已提出約6億美元收購foodpanda台灣業務，公平會今年6月中旬正式受理申請，若審查期未延長，最快7月底將公布結果。官方表示，將就市場競爭、壟斷疑慮及繞道投資等面向進行審查。不過至少就現在而言，對台灣的外送平台尚無任何影響。