美國川普政府17日宣布收緊外國學生、文化交流人士及外國媒體記者簽證規定，未來相關簽證將不再依照就學、交流計畫或工作期限自動延續，而是改採固定停留年限。新制上路後，國際學生及交流訪客最長可停留4年，外國記者通常僅能停留最多240天，中國籍記者則進一步縮短至90天。
根據路透社報導，美國國土安全部（DHS）公布最終規則，涵蓋國際學生使用的F類簽證、文化交流訪客使用的J類簽證，以及外國媒體工作人員使用的I類簽證。新規預計在刊登於《聯邦公報》60天後生效，但仍須接受美國國會審查。
現行制度下，相關簽證持有人通常可依照課程、交流活動或受雇期間合法留美，也就是所謂的「身分有效期間」。新制則改為明確設定停留期限，期限屆滿後，當事人若希望繼續留在美國，必須另外向國土安全部申請延長，或先離境後重新申請入境。
根據新規，持F類學生簽證及J類交流訪客簽證者，獲准停留時間最長不得超過4年。外國記者的I類簽證最長則為240天，中國籍媒體人員僅有90天，但可提出延長申請。
中國外交部去年8月已針對草案表示反對，認為對中國記者設定更短期限具有歧視性。中國駐美大使館目前尚未對最終規則作出回應。
國際學生畢業後緩衝期砍半
除了設定固定年限，新制也對國際學生增加更多限制。規定指出，研究所學生在就學期間不得任意更改「教育目標」，也不能在未取得主管機關同意的情況下轉學。此外，國際學生在完成學位或訓練後，可合法留美準備離境的寬限期，將由現行60天縮短為30天。
移民政策專家警告，這項改變恐讓國際學生面臨更大壓力，尤其是希望畢業後留美工作的學生，必須在更短時間內找到願意提供工作簽證的雇主，否則可能迅速失去合法身分。
曾任國土安全部官員的蘭德（Doug Rand）批評，多數美國人都理解吸引國際學生的重要性，也支持減少不必要的行政程序，但新規「做的恰好相反」，只會增加繁瑣限制。
自由派智庫卡托研究所（Cato Institute）移民研究主任比爾（David J. Bier）則質疑，政府對學生更改課程及轉學施加限制缺乏法律依據。
他表示，許多國際學生已在美國生活多年，如今畢業後僅有30天尋找願意提供簽證支持的雇主，否則便可能立刻失去合法居留資格，「制定政策的人似乎不了解現實生活如何運作」。
DHS稱人數激增、監管困難
國土安全部則解釋，近年學生、交流訪客與外國媒體人員數量大幅增加，使政府難以持續追蹤及管理相關非移民簽證持有人。
官方資料顯示，2024年美國學生簽證入境人次超過180萬，較前一年增加逾11%。同一財政年度，美國另核發超過50萬份文化交流簽證，以及約3萬7300份外國媒體簽證。
國土安全部指出，相關人數快速增加，已對監督這些外籍人士在美期間活動造成挑戰，並稱曾發現部分學生及交流訪客利用現行制度，以同一類簽證身分在美國停留數十年。
川普自2025年1月重返白宮後，已全面加強移民政策執法，不僅打擊非法移民，也提高對合法移民、國際學生與大學校園的審查力度。政府此前曾以政治立場及校園活動為由，撤銷部分外籍學生的簽證或永久居留資格，也取消數十萬名移民的合法身分。
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現行制度下，相關簽證持有人通常可依照課程、交流活動或受雇期間合法留美，也就是所謂的「身分有效期間」。新制則改為明確設定停留期限，期限屆滿後，當事人若希望繼續留在美國，必須另外向國土安全部申請延長，或先離境後重新申請入境。
根據新規，持F類學生簽證及J類交流訪客簽證者，獲准停留時間最長不得超過4年。外國記者的I類簽證最長則為240天，中國籍媒體人員僅有90天，但可提出延長申請。
中國外交部去年8月已針對草案表示反對，認為對中國記者設定更短期限具有歧視性。中國駐美大使館目前尚未對最終規則作出回應。
國際學生畢業後緩衝期砍半
除了設定固定年限，新制也對國際學生增加更多限制。規定指出，研究所學生在就學期間不得任意更改「教育目標」，也不能在未取得主管機關同意的情況下轉學。此外，國際學生在完成學位或訓練後，可合法留美準備離境的寬限期，將由現行60天縮短為30天。
移民政策專家警告，這項改變恐讓國際學生面臨更大壓力，尤其是希望畢業後留美工作的學生，必須在更短時間內找到願意提供工作簽證的雇主，否則可能迅速失去合法身分。
曾任國土安全部官員的蘭德（Doug Rand）批評，多數美國人都理解吸引國際學生的重要性，也支持減少不必要的行政程序，但新規「做的恰好相反」，只會增加繁瑣限制。
自由派智庫卡托研究所（Cato Institute）移民研究主任比爾（David J. Bier）則質疑，政府對學生更改課程及轉學施加限制缺乏法律依據。
他表示，許多國際學生已在美國生活多年，如今畢業後僅有30天尋找願意提供簽證支持的雇主，否則便可能立刻失去合法居留資格，「制定政策的人似乎不了解現實生活如何運作」。
DHS稱人數激增、監管困難
國土安全部則解釋，近年學生、交流訪客與外國媒體人員數量大幅增加，使政府難以持續追蹤及管理相關非移民簽證持有人。
官方資料顯示，2024年美國學生簽證入境人次超過180萬，較前一年增加逾11%。同一財政年度，美國另核發超過50萬份文化交流簽證，以及約3萬7300份外國媒體簽證。
國土安全部指出，相關人數快速增加，已對監督這些外籍人士在美期間活動造成挑戰，並稱曾發現部分學生及交流訪客利用現行制度，以同一類簽證身分在美國停留數十年。
川普自2025年1月重返白宮後，已全面加強移民政策執法，不僅打擊非法移民，也提高對合法移民、國際學生與大學校園的審查力度。政府此前曾以政治立場及校園活動為由，撤銷部分外籍學生的簽證或永久居留資格，也取消數十萬名移民的合法身分。