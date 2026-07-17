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邁阿密熱火隊近日為「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）舉辦了盛大的加盟記者會。這位在密爾瓦基公鹿效力了14個賽季的超級巨星，希望能在這支新球隊再次發起對總冠軍賽的追逐。至於為何在新賽季選擇改披「7號」戰袍？字母哥也親自透露了背後感人原因。過去14個賽季，阿德托昆博的「34號」球衣早已成為他的標誌。談及為何在邁阿密改穿7號，他透露了這兩個數字之間巧妙且充滿愛意的連結。「我穿34號球衣是因為我媽媽出生於1963年，我爸爸出生於1964年，所以我把3和4加起來……3加4等於7。」阿德托昆博感性地表示：「我覺得34這個數字意義非凡，它承載著很多歷史。出於對當年選中我的球隊（公鹿）的尊重，我決定將這個號碼留在那裡，並嘗試開啟新的篇章。」他期待自己能在南灘寫下新歷史：「希望我能在邁阿密留下自己的印記，讓7號球衣像34號球衣一樣成為傳奇。而且，7號球衣看起來很棒，清新又簡潔。」談到即將聯手的新隊友阿德巴約（Bam Adebayo），字母哥展現了極高的評價，甚至開玩笑地說：「通常情況下，我會在比賽前睡8個小時。但以前只要知道要和阿德巴約對位，我前一晚都會睡足12個小時。」字母哥稱讚阿德巴約是一名不折不扣的鬥士與勤奮的球員，且性格隨和。「就籃球而言，我認為當球隊的兩大核心球員競爭非常激烈、努力拚搏時，其他球員都會效仿我們的做法。防守方面，我們必須做得好，我們別無選擇。」對於即将在熱火名帥史波斯查（Erik Spoelstra）麾下打球，字母哥展現出強烈的求勝心與學習渴望。他強調，自己不需要任何人來粉飾太平。「我只希望教練能夠嚴格要求我。我寧願你告訴我難聽的真話，也不願聽美麗的謊言。生活中已經有很多人總想讓我感覺良好，但我不需要這些。」阿德托昆博堅定地說：「我需要聽到真話，這樣才能把它運用到生活和籃球中。我很期待接受他的執教，我知道，他能夠激發出最好的我。」面對轉戰熱火的全新挑戰，他霸氣宣告：「我已經準備好迎接挑戰了，壓力會激發出最好的我。」在2025-26賽季中，阿德托昆博因傷例行賽僅出戰36場，但場均仍能繳出27.6分、9.8籃板、5.4助攻，投籃命中率高達62.4%的頂級數據。