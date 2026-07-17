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▲本次再攜手新加坡頂級人體工學電競椅品牌 Secretlab，推出 Secretlab × Diablo IV 聯名電競椅抽獎活動。 （圖／六福萬怡提供）

▲套餐包含象徵生命與魔力的「紅藍氣泡飲」（圖／六福萬怡提供）

eslite hotel 誠品行旅「 The Chapter 餐廳」 推夏季新菜

▲墨魚麵以手工製作麵體保留彈性與麥香（圖／誠品行旅提供）

台北六福萬怡酒店宣布，攜手暴雪娛樂推出的《暗黑破壞神IV：憎恨之王》聯名活動再推全新篇章，The Lounge大廳酒吧即日起至8月20日推出《暗黑破壞神》主題餐第三章「聖母的血淚之宴」，每套售價1280元+10%。本次除推出全新六道式主題套餐與角色限定啤酒「聖母之血 Lilith」外，更首度推出「主題套餐＋莉莉絲限定抱枕」收藏組，優惠價1880元+10%。台北六福萬怡酒店此次的《暗黑破壞神IV：憎恨之王》聯名活動分次累積點用四套主題套餐，即可獲得一次抽獎資格，有機會抽中26吋墨菲斯托雕像。入住《暗黑破壞神IV》主題住房專案，除可參加原有限定抽獎外，本次再攜手新加坡頂級人體工學電競椅品牌 Secretlab，推出 Secretlab × Diablo IV 聯名電競椅抽獎活動。第三章主題餐「聖母的血淚之宴」 延續官方食譜書《Diablo: The Official Cookbook》世界觀，以莉莉絲的黑暗力量與血脈傳說為設計主軸，打造六道式主題套餐。套餐包含象徵生命與魔力的「紅藍氣泡飲」、辛香濃郁的「地獄烈焰凱薩沙拉」、濃厚滑順的「血誓教徒的魔菇盅」，到以紅酒慢燉、肉質軟嫩的「暗影深淵紅酒燉牛頰」，以及濃郁流心的「禁忌召喚提拉米蘇」，透過煙燻、慢燉與焗烤等料理手法，呈現《暗黑破壞神》世界中黑暗、誘惑與力量交織的風味體驗。為滿足玩家收藏需求，本次同步推出「第三章主題套餐＋莉莉絲抱枕」限定收藏組，凡點購主題套餐即可享優惠價1880元+10%，將莉莉絲限定抱枕一同帶回家，兼具用餐體驗與收藏價值。本章同步推出第三款角色限定啤酒「聖母之血 Lilith」Red Ale，凡點購主題套餐即可享優惠加購價升級搭配，並獲得遊戲內虛擬物品「守護智慧紋章塑形」。此外，活動期間凡於The Lounge大廳酒吧分次累積點用四套《暗黑破壞神》主題套餐，即可獲得一次抽獎資格，有機會將《暗黑破壞神IV：憎恨之王》26吋墨菲斯托雕像帶回家。《暗黑破壞神IV》主題住房專案同步推出 Secretlab × Diablo IV 聯名電競椅抽獎任務。Secretlab 為源自新加坡的頂級人體工學電競椅品牌，以高規格電競設備與知名 IP 聯名系列聞名。 即日起凡入住《暗黑破壞神IV》主題客房，與房內 Secretlab × Diablo IV 聯名電競椅合影，上傳至 Instagram、Facebook、Threads、巴哈姆特或 Reddit 等指定社群平台，並完成活動登錄，即可參加聯名電競椅抽獎。此外，住房專案原有限定抽獎活動亦持續進行，入住即可抽 ASUS ROG Strix G16 電競筆電、《暗黑破壞神IV》莉莉絲壁掛、地獄之門盒及暴雪台灣 Office Tour 等限定獎項。另外，eslite hotel 誠品行旅即日起於一樓 The Chapter 餐廳推出夏季菜單， 聚焦於精彩的系列開胃菜，邀請旅人循著味蕾，感受義大利餐桌文化的悠閒節奏。本季六道義式開胃菜，其中「番茄番茄布拉塔」以牛番茄與黑柿番茄交織酸甜層次，搭配布拉塔起司與羅勒油。主食則有招牌手工墨魚麵與選用義大利陳米製作的燉飯。墨魚麵以手工製作麵體保留彈性與麥香，充分吸附醬汁不留餘墨；燉飯則遵經典手法料理，使米芯保有恰到好處的口感，展現義式料理講究的火候與風味。主菜則推薦香氣清新的檸檬雞，以及外酥內嫩、適合多人分享的戰斧豬排。