我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市周四（16日）漲跌互見，其中半導體族群為重災區；再加上台指期夜盤下跌976點，連帶台北股市今（17）日開盤下跌390.9點、來到45234.08點；隨後跌幅擴大，下跌超過1440點，下探44125點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌5.36點、來到401.65點。權值股多數走低，權王台積電昨日舉辦法說會，今日開盤下跌95元、來到2375元；聯發科開盤下跌30元、來到3470元；台達電開盤下跌85元、來到1820元。台積電（TSMC）雖繳出優於市場預期的第二季成績單，並同步上修全年資本支出預估，卻引發市場對AI投資成本持續攀升的憂慮，拖累晶片股全面走弱，那斯達克指數重挫逾1%。道瓊工業指數下跌105.67點或0.20%，收52552.97點；標普500指數下滑38.63點或0.51%，收7533.77點；以科技股為主的那斯達克指數下挫387.28點或1.47%，收25881.95點；費城半導體指數重挫531.39點或4.29%，收11867.50點。台積電ADR下跌2.97%，日月光ADR下跌3.13%，聯電ADR下跌10.55%，中華電信ADR上漲1.68%。台指期夜盤終場下跌976點或2.14%，收在44715點，台積電期貨盤後終場下跌51元或2.08%，收在2406元。