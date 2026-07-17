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費半重挫引爆賣壓 AI、半導體股成重災區

日經自高點回落逾一成 逼近技術性修正

韓股制憲節休市 市場關注補跌壓力

美國半導體股重挫，賣壓17日迅速蔓延至亞洲市場。日本股市開盤後，AI與晶片相關個股遭投資人大舉獲利了結，日經225指數盤中一度暴跌逾2500點、跌幅約3.7%，失守6萬5000點關卡，並自6月高點回落超過一成，逼近技術性修正區間。韓國股市則因制憲節休市逃過一劫。東京股市17日開盤後賣單迅速湧現，日經225指數在開盤約半小時內一度跌逾2500點，來到6萬4300點附近，為6月12日以來首度跌破6萬5000點。截至台北時間上午9點47分，日經225指數報64306.39點，跌2,529.15點或3.78%。TBS NEWS報導，主要受到前一交易日美國半導體類股大幅下挫影響，東京市場從開盤起便以AI及半導體相關個股為中心，出現大量獲利了結賣單，拖累大盤急速走低。美股16日主要指數全面收黑，其中費城半導體指數重挫531點，晶片族群成為市場重災區。受到美國科技股賣壓影響，日本半導體設備、記憶體及AI供應鏈個股同步大跌。其中，日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）盤中跌幅一度擴大至10%，市值相較6月高點已縮水近一半，凸顯近期記憶體類股修正幅度相當劇烈。日經225指數曾於6月25日觸及7萬2366.34點高點，但隨科技股拋售加劇，17日盤中指數已較高點回落超過10%。一般市場定義中，股價指數自近期高點下跌逾10%，即進入「技術性修正」區間。分析指出，AI與半導體類股今年以來累積漲幅龐大，隨著投資人重新檢視企業資本支出、估值及獲利前景，市場風險偏好迅速降溫，也使科技股成為短線資金撤出的主要對象。亞洲其他市場方面，韓國股市17日適逢「制憲節」（Constitution Day）休市一天，未直接受到這波半導體賣壓衝擊。不過，考量SK海力士、三星電子等大型權值股近期波動劇烈，市場仍關注韓股下次開盤後是否出現補跌壓力。整體而言，美國晶片股重挫不僅打擊日本科技族群，也使亞洲股市投資氣氛轉趨保守。後續半導體類股能否止穩，將取決於AI需求展望、企業資本支出效益，以及投資人對高估值科技股的信心是否回升。