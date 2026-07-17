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年份 季軍（勝隊） 比數 殿軍（敗隊） 1934 德國 3-2 奧地利 1938 巴西 4-2 瑞典 1954 奧地利 3-1 烏拉圭 1958 法國 6-3 西德 1962 智利 1-0 南斯拉夫 1966 葡萄牙 2-1 蘇聯 1970 西德 1-0 烏拉圭 1974 波蘭 1-0 巴西 1978 巴西 2-1 義大利 1982 波蘭 3-2 法國 1986 法國 4-2（延長賽） 比利時 1990 義大利 2-1 英格蘭 1994 瑞典 4-0 保加利亞 1998 克羅埃西亞 2-1 荷蘭 2002 土耳其 3-2 南韓 2006 德國 3-1 葡萄牙 2010 德國 3-2 烏拉圭 2014 荷蘭 3-0 巴西 2018 比利時 2-0 英格蘭 2022 克羅埃西亞 2-1 摩洛哥

2026年美加墨世界盃即將迎來尾聲。在西班牙與阿根廷的終極決賽前一天（台灣時間7月19日），兩支在四強賽落敗的隊伍——英格蘭與法國，將在邁阿密硬石體育場（Hard Rock Stadium）進行季軍戰。這場被國際足總（FIFA）稱為「銅牌戰」的比賽，歷史悠久卻又充滿爭議。究竟為什麼世界盃要設立季軍戰？它又創造過哪些歷史紀錄？對於季軍戰的存在，各界看法兩極。有人認為這是「安慰賽」，也有人認為這只是球員刷數據的雞肋比賽。但從實務面來看，設立季軍戰有以下幾個主要原因：▪️增加賽事收益： 多一場比賽就意味著國際足總和主辦城市能獲得更多門票、轉播權與廣告銷售的龐大收益。▪️填補賽程空檔： 季軍戰能填補準決賽與決賽之間的空白，維持賽事的熱度。▪️影響世界排名： 季軍戰的積分權重遠高於一般友誼賽。獲勝球隊不僅能拿到銅牌，還能提升國家隊的世界排名，進而影響未來如歐國聯（Nations League）或下一屆世界盃資格賽的抽籤順位。▪️獎金差異： 贏下季軍戰的球隊可獲得總計2,900萬美元的獎金，比第四名球隊硬生生多出200萬美元。世界盃季軍戰首次出現在1934年（第二屆），當時德國以3比2擊敗奧地利。除了1950年因賽制關係未舉辦外，自1954年起一直沿用至今。雖然沒有獎盃，但勝隊能獲頒銅牌。歷史上，德國是獲得最多次季軍的國家，共摘下4面銅牌。許多世界盃的經典紀錄也誕生於季軍戰：歷史最快進球： 2002年，土耳其名將哈坎·蘇克（Hakan Sukur）開賽僅11秒就攻破韓國大門，至今無人能破。單屆進球紀錄： 1958年，法國傳奇射手方丹（Just Fontaine）在季軍戰狂進4球，創下單屆13球的空前絕後紀錄。榮登「最不想踢的比賽」儘管有其價值，但許多教練與球員對季軍戰相當反感。2014年帶領荷蘭奪得季軍的教練范加爾（Louis van Gaal）曾痛批：「這場比賽根本不該存在！最糟糕的是你可能連輸兩場，踢了一屆好球，最後卻帶著失敗者的感覺回家。」英格蘭前主帥索斯蓋特（Gareth Southgate）在2018年輸掉四強戰後也直言：「這不是任何球隊想踢的比賽。」英格蘭名宿希勒（Alan Shearer）更曾發文痛罵季軍戰「愚蠢透頂，球員只想趕快回家」。因此，許多球隊會大幅輪換陣容，讓板凳球員上場。但對中立球迷來說，季軍戰往往因為防守壓力較小，容易演變成「進球大戰」。自1974年以來，每一屆的季軍戰都至少產生了兩顆以上的進球。