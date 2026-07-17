2026年美加墨世界盃即將迎來尾聲。在西班牙與阿根廷的終極決賽前一天（台灣時間7月19日），兩支在四強賽落敗的隊伍——英格蘭與法國，將在邁阿密硬石體育場（Hard Rock Stadium）進行季軍戰。這場被國際足總（FIFA）稱為「銅牌戰」的比賽，歷史悠久卻又充滿爭議。究竟為什麼世界盃要設立季軍戰？它又創造過哪些歷史紀錄？
為什麼要踢季軍戰？4大原因曝光
對於季軍戰的存在，各界看法兩極。有人認為這是「安慰賽」，也有人認為這只是球員刷數據的雞肋比賽。但從實務面來看，設立季軍戰有以下幾個主要原因：
▪️增加賽事收益： 多一場比賽就意味著國際足總和主辦城市能獲得更多門票、轉播權與廣告銷售的龐大收益。
▪️填補賽程空檔： 季軍戰能填補準決賽與決賽之間的空白，維持賽事的熱度。
▪️影響世界排名： 季軍戰的積分權重遠高於一般友誼賽。獲勝球隊不僅能拿到銅牌，還能提升國家隊的世界排名，進而影響未來如歐國聯（Nations League）或下一屆世界盃資格賽的抽籤順位。
▪️獎金差異： 贏下季軍戰的球隊可獲得總計2,900萬美元的獎金，比第四名球隊硬生生多出200萬美元。
季軍戰的歷史與經典紀錄
世界盃季軍戰首次出現在1934年（第二屆），當時德國以3比2擊敗奧地利。除了1950年因賽制關係未舉辦外，自1954年起一直沿用至今。雖然沒有獎盃，但勝隊能獲頒銅牌。歷史上，德國是獲得最多次季軍的國家，共摘下4面銅牌。
許多世界盃的經典紀錄也誕生於季軍戰：
歷史最快進球： 2002年，土耳其名將哈坎·蘇克（Hakan Sukur）開賽僅11秒就攻破韓國大門，至今無人能破。
單屆進球紀錄： 1958年，法國傳奇射手方丹（Just Fontaine）在季軍戰狂進4球，創下單屆13球的空前絕後紀錄。
榮登「最不想踢的比賽」
儘管有其價值，但許多教練與球員對季軍戰相當反感。2014年帶領荷蘭奪得季軍的教練范加爾（Louis van Gaal）曾痛批：「這場比賽根本不該存在！最糟糕的是你可能連輸兩場，踢了一屆好球，最後卻帶著失敗者的感覺回家。」
英格蘭前主帥索斯蓋特（Gareth Southgate）在2018年輸掉四強戰後也直言：「這不是任何球隊想踢的比賽。」英格蘭名宿希勒（Alan Shearer）更曾發文痛罵季軍戰「愚蠢透頂，球員只想趕快回家」。
因此，許多球隊會大幅輪換陣容，讓板凳球員上場。但對中立球迷來說，季軍戰往往因為防守壓力較小，容易演變成「進球大戰」。自1974年以來，每一屆的季軍戰都至少產生了兩顆以上的進球。
世界盃歷屆季軍戰結果一覽
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對於季軍戰的存在，各界看法兩極。有人認為這是「安慰賽」，也有人認為這只是球員刷數據的雞肋比賽。但從實務面來看，設立季軍戰有以下幾個主要原因：
▪️增加賽事收益： 多一場比賽就意味著國際足總和主辦城市能獲得更多門票、轉播權與廣告銷售的龐大收益。
▪️填補賽程空檔： 季軍戰能填補準決賽與決賽之間的空白，維持賽事的熱度。
▪️影響世界排名： 季軍戰的積分權重遠高於一般友誼賽。獲勝球隊不僅能拿到銅牌，還能提升國家隊的世界排名，進而影響未來如歐國聯（Nations League）或下一屆世界盃資格賽的抽籤順位。
▪️獎金差異： 贏下季軍戰的球隊可獲得總計2,900萬美元的獎金，比第四名球隊硬生生多出200萬美元。
世界盃季軍戰首次出現在1934年（第二屆），當時德國以3比2擊敗奧地利。除了1950年因賽制關係未舉辦外，自1954年起一直沿用至今。雖然沒有獎盃，但勝隊能獲頒銅牌。歷史上，德國是獲得最多次季軍的國家，共摘下4面銅牌。
許多世界盃的經典紀錄也誕生於季軍戰：
歷史最快進球： 2002年，土耳其名將哈坎·蘇克（Hakan Sukur）開賽僅11秒就攻破韓國大門，至今無人能破。
單屆進球紀錄： 1958年，法國傳奇射手方丹（Just Fontaine）在季軍戰狂進4球，創下單屆13球的空前絕後紀錄。
榮登「最不想踢的比賽」
儘管有其價值，但許多教練與球員對季軍戰相當反感。2014年帶領荷蘭奪得季軍的教練范加爾（Louis van Gaal）曾痛批：「這場比賽根本不該存在！最糟糕的是你可能連輸兩場，踢了一屆好球，最後卻帶著失敗者的感覺回家。」
英格蘭前主帥索斯蓋特（Gareth Southgate）在2018年輸掉四強戰後也直言：「這不是任何球隊想踢的比賽。」英格蘭名宿希勒（Alan Shearer）更曾發文痛罵季軍戰「愚蠢透頂，球員只想趕快回家」。
因此，許多球隊會大幅輪換陣容，讓板凳球員上場。但對中立球迷來說，季軍戰往往因為防守壓力較小，容易演變成「進球大戰」。自1974年以來，每一屆的季軍戰都至少產生了兩顆以上的進球。
世界盃歷屆季軍戰結果一覽
|年份
|季軍（勝隊）
|比數
|殿軍（敗隊）
|1934
|德國
|3-2
|奧地利
|1938
|巴西
|4-2
|瑞典
|1954
|奧地利
|3-1
|烏拉圭
|1958
|法國
|6-3
|西德
|1962
|智利
|1-0
|南斯拉夫
|1966
|葡萄牙
|2-1
|蘇聯
|1970
|西德
|1-0
|烏拉圭
|1974
|波蘭
|1-0
|巴西
|1978
|巴西
|2-1
|義大利
|1982
|波蘭
|3-2
|法國
|1986
|法國
|4-2（延長賽）
|比利時
|1990
|義大利
|2-1
|英格蘭
|1994
|瑞典
|4-0
|保加利亞
|1998
|克羅埃西亞
|2-1
|荷蘭
|2002
|土耳其
|3-2
|南韓
|2006
|德國
|3-1
|葡萄牙
|2010
|德國
|3-2
|烏拉圭
|2014
|荷蘭
|3-0
|巴西
|2018
|比利時
|2-0
|英格蘭
|2022
|克羅埃西亞
|2-1
|摩洛哥
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