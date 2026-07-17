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桃園機場捷運一早故障停駛！通勤族崩潰

▲月台上擠滿許多正要通勤的上班族，眾人看起來都相當無奈焦急，目前桃園機場捷運尚未針對此次事故回應。（圖／翻攝自Threads@thirdlittle）

桃園機場捷運今（17）日一早8時發生列車故障事故，導致全車乘客都被趕下來，月台上擠滿許多正準備通勤的上班族，只能一臉焦急地苦苦等候。對此，社群平台Threads也湧出不少罵聲：「機捷今天發生什麼事情，一台車不載客，直達車停普通車站，等了兩班都上不去！」不過，目前桃園機場捷運尚未針對此次事故回應。一名網友在Threads上發文表示，他早上正準備搭桃園機場捷運，未料卻因列車臨時故障，車上乘客全被趕下來，讓他傻眼直呼：「桃捷公司是不是應該趕快來買新車及號誌系統啊？」只見月台上，擠滿許多正要通勤的上班族，眾人看起來都相當無奈焦急，而月台上方的螢幕則顯示：「本月台列車暫不提供載客服務，造成您的不便敬請見諒。」不少受影響的旅客也紛紛留言，「原來是車子壞掉，想說人怎麼爆炸多」、「桃捷大塞第一次遇到上不去，還有過站不停的普通車」、「桃捷上班時間，這樣是什麼意思」。