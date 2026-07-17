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高雄市一名退休公務員林姓老翁（80歲）欲解除價值4萬美元（新台幣約129萬元）的美金保單，過程中行員發現林翁神色有異，林翁表示，急需提領鉅款是為了房屋裝修，然而對於施工廠商與細節卻支吾其詞，且極力抗拒警方聯繫家屬，員警隨即發現是遭網友誘騙購買天珠，警方對林翁表示，這是「假交友」的詐騙陷阱，林翁才驚覺受騙當場打消解除保單的念頭。鹽埕警分局五福四路派出所日前接獲報案，稱鹽埕區五福四路某銀行疑似有民眾遭到詐騙，警方到場了解，經林翁同意後，警方檢視其手機，發現通訊軟體中有一名暱稱「不期而遇」的網友，平日以溫柔攻勢噓寒問暖取得信任後，便誘騙林翁投資高價天珠。員警隨即對林翁勸說與解析，表示這是「假交友」的詐騙陷阱，最後林翁才驚覺受騙當場打消解除保單的念頭。警方亦聯繫林翁的女兒，促其平時多加關懷、陪伴父親，避免再次成為詐騙集團覬覦的目標。鹽埕警分局呼籲，詐騙集團常利用單身或退休長者渴望關懷的心理，假借交友之名，行投資詐騙之實，並教導被害人以「房屋修繕」等藉口規避銀行臨櫃關懷提問。民眾如遇陌生人要求投資、購買高價物品，或要求臨櫃提領大筆現鈔時，務必提高警覺，如有任何疑問，請立即撥打110或165專線查證。